Maturantje iz Zadra razredničarki za slovo podarili avtomobil

Na Hrvaškem že nekaj dni odmeva zgodba maturantov Tehniške šole Zadar, ki so svoji razredničarki Nini Lučić, profesorici strokovnih in družboslovnih predmetov, zadnji dan pouka pripravili posebno presenečenje: podarili so ji avtomobil.

Šlo je za maturante smeri letalski tehnik, ki so se ji želeli zahvaliti za štiri leta podpore, potrpežljivosti in odnosa, ki je presegal običajno razredno skrb. Po poročanju hrvaških medijev dijaki sprva niso načrtovali tako velikega darila.

Eden od maturantov, Adrian Parić, je za hrvaške medije povedal, da so najprej razmišljali o nakitu, nato pa presodili, da si njihova razredničarka zasluži več, ker je bila zanje v štirih letih posebej pomembna. Njegov stavek, da »dejanje pove več kot besede«, je postal nekakšen povzetek celotne zgodbe.

Avtomobil so pripeljali pred zgradbo, Nina Lučić pa naj ne bi slutila, kaj jo čaka. Ko je ugotovila, da je darilo namenjeno njej, so jo premagale solze. Dijake je objela, posnetek pa se je hitro razširil po družbenih omrežjih in nato po hrvaških medijih. Razredničarka je po dogodku povedala, da je še vedno v šoku, poudarila je, da zgodba ne govori toliko o njej, ampak o mladih ljudeh in zaupanju vanje. Dijaki so vedeli, da nima avtomobila, zato darilo ni bilo le simbolično, ampak tudi praktično.

Zdaj je pogovor z učiteljico objavil tudi Zadarski list. Da ni pričakovala neke vrste slave, je povedala in skromno dodala, da le opravlja svoje delo. »Ko zaprem vrata učilnice, se počutim, kot da sem v najboljšem okolju na svetu. Rada delam z mladimi. V njih je toliko pozitivnosti, ljubezni in integritete ... Mladim je treba dati priložnost in jih vprašati, to so ljudje, ki pridejo v šolo z različnimi zgodbami, situacijami in družinskimi težavami.«

V njenih učilnicah ni kazni, vse se reši z dogovorom. Dogovor pa učenci vedno spoštujejo. Na začetku so se dogovorili o enem, a dragocenem pravilu, in sicer o medsebojnem spoštovanju. Enako velja na vseh štirih šolah, kjer dela. Diplomirala je namreč iz pedagogike in sociologije, poučuje pa na domači Tehniški šoli, na Pomorski šoli, na Poklicni šoli Vice Vlatkovića in na Glasbeni šoli Blagoja Berse.

Kot še njene besede povzema Jutarnji list, se je včasih spraševala, kako bo vse to zmogla. »Zdaj pa, ko se ozrem nazaj, mislim, da se vse zgodi z razlogom. Takrat mi je bilo težko, učenci so me dvignili, v moje življenje so prinesli toliko veselja.«