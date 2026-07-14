Hidroponika ni vrtnarjenje brez dela: brez znanja rastline hitro propadejo

Gojenje brez zemlje obljublja manjšo porabo vode, večji pridelek in lažji nadzor nad rastlinami, vendar hidroponika še zdaleč ni sistem, ki bi deloval sam od sebe. Prof. dr. Ana Slatnar in Tjaša Jarc v podkastu Deloindom pojasnjujeta, katere rastline so primerne za začetnike, zakaj so pH, svetloba in hranila ključni ter kako hitro lahko napake poškodujejo korenine ali uničijo pridelek.

V celotnem članku na Deloindom.si preverite, s katerimi rastlinami je najbolje začeti, katere vrste za hidroponiko niso primerne, ali je tako pridelana zelenjava res manj okusna in zakaj gojenje v vodi kljub sodobni tehnologiji še vedno zahteva veliko pozornosti.

Celotni pogovor z Ano Slatnar in Tjašo Jarc najdete TUKAJ.