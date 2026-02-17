Himna življenju Gisèle Pelicot: Še vedno verjamem v ljudi. Zdaj je to moja moč.

Njeni spomini so zdaj na voljo v 22 jezikih po vsem svetu, v slovenščini jih bomo brali maja.

Spomini Gisèle Pelicot so bili danes izdani v 22 jezikih po vsem svetu, v njih pa so podrobno opisane grozote, ki jih je prestala, a knjiga prinaša tudi močno sporočilo upanja in podpore žrtvam spolnih zlorab. FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

Dobro leto po zaključku odmevnega sodnega procesa v Avignonu, kjer so sodili in obsodili Dominiqua Pelicota in še 50 moških, ki so omamljali in zlorabljali njegovo ženo Gisèle Pelicot, je na knjižne police po vsem svetu (menda kar v 22 jezikih) prišla njena Himna življenju, avtobiografija, spomini, družinska saga, obračun s preteklostjo. Ena najbolj pričakovanih knjig tega leta kar na 250 straneh predstavlja zgodbo, ki je osupnila svet, a tudi navdihnila mnoge. Govori o dostojanstvu in moči ženske, ki se je odpovedala anonimnosti iz enega razloga. Ne zaradi publicitete, temveč zaradi načela, ki ga v knjigi jasno zapiše: »Sram mora zamenjati stran.« Knjiga, ki jo je napisala skupaj z Judith Perrignon, opisuje družinsko življenje družine Pelicot do trenutka, ko so moža Dominiqua v ...