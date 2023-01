Hipno diploma – brezplačna 4-dnevna spletna delavnica o hipnozi

Kaj pa, če vam povem, da to paličico že imate in da ste jo dobili ob rojstvu?

Gre namreč za hipnozo oz. samohipnozo. Hipnoza je tehnika, stara več tisoč let. Nekateri ljudje se je bojijo, ker zmotno mislijo, da je hipnoza to, kar vidijo na odrih različnih televizijskih šovov, vendar je to daleč od resnice. Danes hipnozo načrtno uporabljajo uspešni športniki, podjetniki, vodje. Uporablja se v medicini, šolstvu, športu, podjetništvu itd. Uporablja se na vseh področjih, kjer ljudje želijo odlične, nadpovprečne rezultate. Če bi se radi tudi vi naučili hipnoze, vabljeni na brezplačno 4-dnevno delavnico Hipno diploma.

Tudi vi že zdaj uporabljate hipnozo oz. samohipnozo 24 ur na dan, vsak dan, a se morda tega niti ne zavedate, predvsem pa je ne uporabljate načrtno, zavestno. Tudi drugi – odvisno od tega, koliko jim dovolite – vplivajo na vas. Hipnotizirajo vas mediji, hipnotizirajo vas ljudje okoli vas in – kar je najbolj pomembno – hipnotizirate sami sebe. Od trenutka, ko zjutraj vstanete, do trenutka, ko greste spat, imate številne misli in občutke. Vse, kar čez dan mislite, čutite, potem vpliva na vaše vedenje in na koncu na rezultate, ki jih dobivate v življenju.

Težava je v tem, da se večina ljudi hipnoze ni učila v šoli in je ne znajo uporabljati načrtno, zavestno, zato velikokrat ne dobijo želenih rezultatov v svojem življenju. Velikokrat imate misli, čustvena stanja, ponavljate besede, ki vam ne koristijo, ki vas samohipnotizirajo in oddaljujejo od želenega cilja. Ponavljam in poudarjam: vsaka misel, vsaka beseda je neke vrste samohipnoza.

Hipnoza oziroma samohipnoza je daleč najučinkovitejše orodje za programiranje nezavednega uma in doseganje trajnih rezultatov. S hipnozo oz. samohipnozo lahko:

povečate karizmatičnost in komunikativnost,

odpravite nekoristne strahove, omejujoča prepričanja, neželena vedenja,

spremenite oz. odpravite razvade (kajenje, grizenje nohtov, prenajedanje itd.),

izboljšate svoje vodstvene sposobnosti,

povečate motivacijo, samozavest,

izgubite odvečno telesno težo,

izboljšate spanje in splošno počutje,

stopite iz začaranega kroga negativnih misli in umirite svoj notranji svet,

povišate svojo vibracijo in privlačite v svoje življenje, kar si želite – in ne, česar si ne,

prevzamete vajeti in odgovornost za svoje življenje v svoje roke in odločno zakorakate svojim ciljem naproti.

Če bi radi prevzeli nadzor nad svojim življenjem, če bi radi rezultate, ki si jih želite, potem je skrajni čas, da se naučite hipnoze in samohipnoze.

Prijavite se na 4-dnevno brezplačno spletno delavnico o hipnozi Hipno diploma, na kateri boste spoznali:

kaj je hipnoza, kako deluje in kakšna je magnetna moč nezavednega uma;

kako lahko uporabljate moč uma, da dobite v svoje življenje več denarja, želeno kariero, odnose, zdravje, duhovnost, skratka vse, kar si želite;

kako se lahko izognete negativni hipnozi in negativnemu vplivu okolice;

kako lahko odpravite blokade, omejujoča prepričanja in ovire, ki vas že toliko časa zadržujejo na mestu in preprečujejo, da naredite preboj;

kako lahko odpravite neželene strahove in neželene misli;

kako lahko uporabite samohipnozo v svojem življenju za doseganje želenih rezultatov.

»Moram priznati, da je bila beseda hipnoza zame na začetku odvratna. Nisem vedela, kaj naj si pod njo predstavljam. Potem mi je nekako po naključju prišlo pod roke to brezplačno predavanje na spletu, ki sem si ga pač z neko radovednostjo odločila pogledati, in ko sem zadevo poslušala do konca, sem videla, da je v hipnozi zelo veliko zanimivega in da z njo lahko spoznaš sebe v celoti.« (Udeleženka Hipno diplome)

Delavnica Hipno diploma bo potekala 4 dni, vsakič od 20.00 do 21.30; skupaj boste imeli na voljo kar 6 polnih ur treninga hipnoze in samohipnoze popolnoma brezplačno.

Dan 1: Moč misli – uvod v hipnozo in samohipnozo

Prvi dan našega druženja boste spoznali priložnosti, ki vam jih odpira moč nezavednega uma, kaj je in kaj ni hipnoza ter kakšna je povezava med hipnozo in zakonom privlačnosti. Izvedeli boste tudi, katere hipnotične tehnike in hipnotični »fenomeni« so že zdaj v vašem življenju in kje so omejitve, da ta trenutek morda še nimate rezultatov, ki bi si jih želeli v svojem življenju.

Dan 2: 7 korakov do globoke hipnoze in samohipnoze

Drugi dan boste izvedeli, kateri miti o hipnozi dajejo ljudem napačna prepričanja o njej in se je zaradi tega izogibajo (mogoče ste med njimi tudi vi). Spoznali boste preprost proces, kako je mogoče v 7 korakih doseči globoko hipnozo in samohipnozo ter narediti spremembo v svojem življenju na bolje.

Dan 3: Praktična uporaba hipnoze in samohipnoze

Na tretjem srečanju boste spoznali, kakšno bi lahko bilo vaše življenje in kdo lahko postanete ob konstantni načrtni uporabi hipnoze in samohipnoze v praksi. Spoznali boste praktične primere hipnoze na področju kariere, partnerstva in zdravja, ki jih lahko takoj uporabite v svojem življenju.

Dan 4: Naredite preboj: spreminjanje navad, vedenja in rezultatov s hipnozo

Četrto srečanje bomo posvetili vašemu preboju. Spoznali boste, kako lahko spremenite svoje navade in vedenja, ki vam nato prinesejo boljše rezultate. Izvedeli boste, kako se izogniti negativni hipnozi iz okolice oz. negativni samohipnozi in kako lahko s formulo 3 x 3 x 3 dosežete trajne spremembe. Vedno, kadar boste želeli dosegati določene cilje in rezultate, boste v prihodnosti lahko uporabili hipnozo in samohipnozo.

Ko spremenite svoje misli, boste spremenili vedenje. Ko spremenite vedenje, se spremenijo rezultati, ki jih dobivate! Hipnoza je najbolj trajno in globinsko orodje za spreminjanje vedenja in doseganje želenih rezultatov v življenju.

Hipnozo torej lahko načrtno uporabite na katerem koli področju življenja, zato bi se je morali naučiti že v osnovni šoli. Hipnoza vam lahko pomaga spreminjati vrednote, prepričanja in vedenje. Ko spremenite vedenje, boste spremenili rezultate, ki jih dobivate v življenju.

Tukaj je le nekaj primerov številnih rezultatov ljudi, ki so se pri nas naučili uporabljati hipnozo in samohipnozo:

po 37 letih prenehala s kajenjem,

partner se je vrnil k meni in otroku,

po 17 letih prvič spet šla na zmenek,

35 % manj telesne teže,

odpravil strah pred letenjem,

končno spim vso noč,

našla partnerja, s katerim imava ljubeč odnos in tudi poslovno sodelujeva,

promet se je v petih letih povečal z 1,2 na 11 milijonov evrov,

končno sem zbral pogum in začel nastopati na odru,

našel ljubezen svojega življenja …

O predavatelju: Dr. Aleksander Šinigoj je podjetnik, predavatelj, avtor številnih knjig, med drugimi tudi knjige o hipnozi – Moč nezavednega uma, Hipnoza 1. Številni podjetniki, vodje doma in v tujini so z Aleksandrovo pomočjo povečali uspešnost poslovanja, prodajo ter zrasli tako osebno kot poslovno. Veliko učiteljev, trenerjev, športnikov, zdravnikov je z njegovo pomočjo uvedlo hipnozo v svoje delo in dosegajo vrhunske rezultate. Pridružite se mu na 4-dnevni spletni delavnici Hipno diploma. Udeležba je brezplačna.

