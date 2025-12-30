Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Piše: dr. Aleksander Šinigoj

Vse več ljudi se zaveda, da zgolj razumevanje problema redko zadošča za resnično spremembo. Lahko vemo, kaj bi morali storiti drugače, pa se kljub temu vedno znova ujamemo v iste miselne in vedenjske vzorce. Prav na tej točki se začne vprašanje, ki je v središču mojega dela že več kot dve desetletji: kaj pravzaprav vodi naše odločitve in kaj moramo spremeniti, da dosežemo želene cilje?

Hipnoza se pogosto pojavlja kot beseda, obremenjena z miti in napačnimi predstavami. Nekateri jo povezujejo z odrskimi nastopi, drugi z izgubo nadzora. V resnici pa gre za naravno stanje povečane osredotočenosti, ki ga vsi poznamo. Doživimo ga, ko se popolnoma zatopimo v branje ali film, ko nam misli odplavajo med vožnjo ali ko nas pogovor tako pritegne, da za nekaj trenutkov pozabimo na okolico. Hipnoza ni spanje in ni stanje nezavesti – je stanje, v katerem je um bolj dostopen za učenje in spremembo.

Zakaj je to pomembno? Zato ker večina naših navad, čustvenih odzivov in notranjih blokad ne nastaja na zavestni ravni. Stres, samosabotaža, odlašanje, občutek ujetosti ali ponavljajoči se konflikti so pogosto posledica globlje zakoreninjenih prepričanj, ki delujejo samodejno. Zavestni um lahko sprejme odločitev, nezavedni pa določa, ali bomo to odločitev tudi živeli.

Sam sem se s hipnozo začel intenzivneje ukvarjati prav zaradi tega razkoraka. Kot trener NLP (nevrolingvističnega programiranja, del katerega je tudi hipnoza) sem se srečeval z ljudmi, ki so imeli znanje, motivacijo in jasne cilje, pa se kljub temu niso premaknili. Ko smo v proces vključili delo z nezavednim, so se spremembe začele dogajati bistveno hitreje in predvsem bolj trajno. Ne zato, ker bi bila hipnoza čudežna rešitev, temveč zato, ker nagovarja del uma, ki je odgovoren za naše odzive in dejanske spremembe.

Pomembno je poudariti: hipnoza ni izguba nadzora. Nasprotno – gre za zavestno sodelovanje, v katerem posameznik ostaja prisoten in odgovoren. Prav zato jo danes uporabljajo tudi v psihologiji, medicini, športu in izobraževanju. Gre za orodje, ki pomaga ustvariti notranje pogoje za spremembo, ne pa za obljubo hitrih rešitev brez osebnega vložka.

Hipnoza in samohipnoza sta učinkoviti metodi za delo z nezavednim delom uma, kjer nastajajo avtomatski odzivi, navade in prepričanja. Prav na tej ravni se oblikujejo vzorci, ki pogosto določajo našo uspešnost, odnose in kakovost življenja.

Ob pomoči hipnoze lahko posameznik:

izboljša komunikacijo, jasnost izražanja in osebno prepričljivost,

zmanjša ali odpravi strahove, notranje omejitve in ponavljajočo se samosabotažo,

prekine neželene navade, kot so kajenje, prenajedanje ali kompulzivni vzorci,

okrepi vodstvene sposobnosti in sposobnost odločanja pod pritiskom,

poveča notranjo motivacijo, samozavest in občutek lastne vrednosti,

izboljša kakovost spanja in splošno psihofizično počutje,

razvije več notranjega miru, fokusa in občutka smisla,

jasneje prepozna svoje poslanstvo in cilje ter ustvari možnosti, da jih tudi uresniči.

Hipnoza ne deluje namesto posameznika, temveč mu pomaga, da vzpostavi stik z lastnimi notranjimi viri in jih začne uporabljati zavestno in v svojo korist. V času, ko živimo pod stalnim pritiskom množice informacij, pričakovanj in negotovosti, se mnogi spopadajo z notranjo napetostjo, ki je ne znajo sprostiti. Delo z nezavednim omogoča več jasnosti, boljši stik s sabo in večjo sposobnost zavestnega odzivanja namesto samodejnih, neželenih reakcij. Ko se spremeni notranji dialog, se začnejo spreminjati tudi vedenje, odnosi in rezultati.

Prav zato se mi zdi pomembno, da o hipnozi ne govorimo zgolj teoretično, temveč jo tudi izkusimo. Iz tega razmisleka je nastala brezplačna spletna delavnica Hipno diploma, namenjena vsem, ki želijo hipnozo razumeti brez senzacionalizma in skozi lastno izkušnjo. Delavnica ni namenjena prepričevanju, temveč raziskovanju. Udeleženci dobijo priložnost, da spoznajo, kaj hipnoza je, kako deluje in predvsem, kako se ob tem počutijo sami. Izkustvo je tisto, ki pogosto razblini največ dvomov.

Hipnoza sama po sebi ne spremeni življenja. Lahko pa odpre vrata k razumevanju, zakaj se nekatere spremembe zdijo tako težke – in kaj lahko storimo drugače. Če vas zanima, kako deluje nezavedni um in kakšno vlogo ima pri vsakdanjih odločitvah ter posledično rezultatih naših dejanj, vas vabim, da se mi pridružite na delavnici. Brez obveznosti, z odprto radovednostjo in možnostjo osebnega uvida, ki ga teorija sama ne more ponuditi.

Delavnica Hipno diploma bo potekala 4 dni, od 20.00 do 21.30.

Sreda, 7. januarja

Zakaj se kljub trudu ne premaknete – in kaj ima s tem vaše nezavedno

Prvi večer boste dobili izvedeli:

kaj točno sta hipnoza in samohipnoza ter kako delujeta,

kako deluje nezavedni um in zakaj upravlja 90 % vašega vedenja,

kakšna je magnetna moč vašega nezavednega uma in kako jo aktivirati.

Četrtek, 8. januarja

Kako prevzamete nadzor nad svojim umom (7 korakov samohipnoze)

Naučili se boste:

preprost proces v 7 korakih za vstop v globoko stanje samohipnoze,

kako se zaščititi pred »negativno hipnozo« okolice,

načrtno in zavestno programirati svoj um za uspeh.

Ponedeljek, 12. januarja

Kako hipnozo uporabite tam, kjer vam je danes najtežje

Odkrili boste:

kako spremeniti svoj odnos do denarja, zdravja in partnerstva,

uporabo hipnoze za konkretne rezultate v karieri in osebnem življenju,

tehnike za več energije, samodiscipline in dvig notranje moči.

Sreda, 14. januarja

Od blokad do navad – vaš preboj

Dobili boste:

načine za odpravo notranjih blokad in omejujočih prepričanj,

tehnike za spremembo občutkov, vedenja in navad,

načrt za trajne rezultate in življenje po svojih merilih ter

priložnost za nadgradnjo svojega znanja.

Hipnozo je mogoče uporabiti tako rekoč na vseh področjih življenja – prav zato pogosto poudarjam, da bi se vsaj osnov dela z nezavednim morali učiti že osnovnošolci. Spodaj je le nekaj primerov rezultatov, ki so jih udeleženci dosegli z načrtno uporabo (samo)hipnoze:

prenehal kaditi po 37 letih,

premagala globoke travme (spolne zlorabe, izguba otrok in partnerja, osebni stečaj) in začela samostojno poslovno pot,

obnovila partnerski odnos in izboljšala odnos z otrokom,

premagala depresijo,

zmanjšal telesno težo za več kot tretjino,

odpravil strah pred letenjem,

odpravila panične napade, tesnobo, strah pred smrtjo,

premagala izgorelost in mobing ter našla novo službo v odličnem kolektivu,

končno spi po letih nespečnosti,

dosegel rast podjetja z 1,2 na 11 milijonov evrov prihodkov v petih letih,

podvojil število strank,

občutno zmanjšala epileptične napade,

premagala hude zdravstvene težave, osvojila zdrav življenjski slog in postala odlična vodja,

postavil se je zase in dobil novo službo z bistveno višjo plačo,

odpravil strah pred javnim nastopanjem in začel redno nastopati,

našel ljubečo partnerko in si z njo ustvaril družino.

Prijava na brezplačno delavnico Hipno diploma je popolnoma neobvezujoča in odprta za vse, ki jih zanima globlje razumevanje sebe in praktični, varni, takoj uporabni pristopi k spremembi vedenja.

Dr. Aleksander Šinigoj je priznani strokovnjak za hipnozo, avtor knjižne uspešnice Hipnoza 1, Moč nezavednega uma.

