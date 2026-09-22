Hiša iz slame: kako je z vlago, ceno in življenjsko dobo

Gradnja s slamnatimi balami v Sloveniji še vedno velja za precej nišno, vendar zanimanje zanjo počasi narašča. Naravni materiali, dobra toplotna izolativnost in želja po bolj trajnostni gradnji so med razlogi, zaradi katerih se zanjo odloča vse več ljudi.

Ob tem se pojavljajo tudi številni pomisleki. Kako se slamnata hiša obnese ob vlagi? Je varna pred požarom? Kako dolgo lahko zdrži in ali je res cenejša od klasično grajene hiše?

V novi epizodi podkasta Deloindom sta o tem govorila arhitektka Zala Peršin in Anton Pugelj, ustanovitelj Centra sonaravne gradnje Gnezdo. Predstavila sta posebnosti gradnje s slamo ter pojasnila, pri katerih podrobnostih je treba biti še posebej pozoren.

Kaj takšna gradnja zahteva, kje so njene prednosti in kje omejitve ter kakšne izkušnje imajo tisti, ki v takšnih hišah že živijo, preberite in poslušajte na Deloindom.si.