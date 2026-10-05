Gradnja s slamo še vedno sproža številne pomisleke, predvsem glede požarne varnosti, vlage, škodljivcev in trajnosti. Toda sodobna slamnata hiša je precej bolj premišljen gradbeni sistem, kot bi lahko sklepali na prvi pogled. Arhitektka Zala Peršin in Anton Pugelj iz Centra sonaravne gradnje Gnezdo pojasnjujeta, kako so slamnate bale zaščitene, zakaj je pravilna izvedba konstrukcijskih detajlov ključna ter katere predstave o takšnih hišah ne držijo.

Kako se slamnata hiša obnese ob požaru, kaj se zgodi ob vdoru vlage, ali težave res povzročajo miši ter kakšni so stroški in življenjska doba takšne gradnje, preberite v celotnem članku na Deloindom.si.