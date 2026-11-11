Hiša, kjer stekleni zidaki prepuščajo svetlobo in varujejo zasebnost

Kako v hišo pripeljati čim več dnevne svetlobe, ne da bi pri tem žrtvovali zasebnost? Arhitekti so pri tej sodobni družinski hiši odgovor našli v zaobljeni steni iz steklenih zidakov. Ti svetlobo nežno razpršujejo po notranjosti, obenem pa preprečujejo neposredne poglede z ulice. Zasnova doma se navezuje na japonski minimalizem in načela feng šuja, pomembno vlogo pa imajo tudi pretočnost prostorov, stik z vrtom ter premišljeno ločevanje skupnih in zasebnih delov hiše.

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