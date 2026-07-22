Hiša na strmem pobočju, ki skoraj izgine med jezerom in gozdom

Na strmem, z drevesi poraslem pobočju ob jezeru Memphremagog v kanadskem Québecu stoji sodobna lesena hiša, ki se krajini ne želi postaviti po robu, temveč se ji prilagaja. Biro yh2 architecture jo je zasnoval kot dva povezana volumna, umeščena v obstoječi teren, z razgledno streho, velikimi steklenimi površinami in notranjostjo iz naravnih materialov. Hiša sledi naklonu pobočja, odpira poglede proti jezeru in sčasoma zaradi cedrove fasade postaja vse manj opazna. Projekt je leta 2026 prejel tudi ugledno arhitekturno priznanje v Québecu.

Kako so arhitekti vhod spremenili v razgledno ploščad, zakaj so bivalne prostore umestili nižje na pobočju in s katerimi materiali so zabrisali mejo med hišo, gozdom in jezerom, si oglejte v celotnem članku na deloindom.si.