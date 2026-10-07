Hiša ob gozdu, v kateri narava postane del notranjosti

Arhitektka Susanna Cots je za skandinavski par zasnovala dom, ki se ne poskuša postaviti pred naravo, temveč se ji povsem prilagaja. Velike steklene površine, naravni materiali in umirjena barvna paleta ustvarjajo občutek lahkotnosti, pri čemer pogled ves čas uhaja proti gozdu.

Hiša za skandinavski par se zliva s pokrajino. FOTO: Susanna Cots

Posebno vlogo ima prostor v središču hiše, ki povezuje različne bivalne dele in obenem odpira notranjost proti zelenju. Les, kamen in pohištvo po meri so izbrani tako, da ne tekmujejo z razgledom, temveč ga še poudarjajo.

Kako je arhitektka povezala posamezne prostore, zakaj je prav svetloba narekovala velik del zasnove in kateri del hiše je postal njeno pravo srce, si oglejte v celotni predstavitvi doma na Deloindom.si.