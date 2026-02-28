Hiša, v kateri je Srečko Kosovel preživel zadnje dni življenja

Na Kosovelovi domačiji v Tomaju so delavci že zaključili fasado, zaključna dela potekajo tudi v notranjosti, sledijo zunanje ureditve, vrata pa bo odprla že v prihodnjih tednih. Prenova hiše, v kateri je pesnik Srečko Kosovel preživel zadnja meseca življenja in 27. maja 1926 umrl pri svojih 22 letih, se je res začela, ker je bila zaradi posedanja terena in statične ogroženosti nevarna. S tokratno prenovo ji bo povrnjen nekdanji sijaj, iz njene notranjosti se bodo spet odpirali široki razgledi, sobe bodo žarele v barvah, v kakršnih so nekoč, na vrt pa se bo vrnila atlaška cedra, obnovili bodo tudi sadovnjak s starimi sortami hrušk.

Kosovelov oče je na idejo o lastni hiši začel med iskanjem najemniškega stanovanja, kar mu je s pomočjo najstarejšega sina Stana in drugorojenke hčere Tončke kljub pomanjkanju sredstev tudi uspelo. Družina Kosovel je tako leta 1924 dobila nov dom, ki so ga postavili na skrajnem jugozahodnem robu vasi Tomaj. Toda družina si ni postavila značilne kraške hiše, podobne sosednjim domačijam, ampak se je zgledovala po razkošnejših meščanskih vilah z vrtom, kakršne so bile v bližnjih mestih. Zaradi omejenih denarnih sredstev je bil obseg gradnje manjši, hiša ni bila zelo velika in razkošna, so pa ob njej imeli še dovolj prostora za vrt z nekaj sadnimi drevesi, za zelenjavo in cvetje. V nadaljevanju preberite, kakšno preobrazbo je doživela z aktualno prenovo in kako bo mogoče poslej doživeti tudi življenje te narodno zavedne družine.