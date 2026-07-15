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    Hiša, v kateri stopnišče ni le prehod, ampak srce doma

    Iz zahtevnega tlorisa je nastal svetel družinski dom, kjer stopnišče povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor ter skriva več funkcij.
    Kuhinjo so pomaknili v območje prvega dela stopnišča in ga poravnali s stopniščem, ki vodi v mansardo. S tem so pridobili skoraj 40 centimetrov, kar je pri zasnovi kuhinje pomenilo veliko spremembo. Foto Luka Vunduk
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    Kuhinjo so pomaknili v območje prvega dela stopnišča in ga poravnali s stopniščem, ki vodi v mansardo. S tem so pridobili skoraj 40 centimetrov, kar je pri zasnovi kuhinje pomenilo veliko spremembo. Foto Luka Vunduk
    Aleksandra Zorko
    15. 7. 2026 | 18:00
    1:19
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    Kako iz zahtevnega tlorisa ustvariti topel, svetel in funkcionalen dom? V družinski hiši, ki jo je zasnovala arhitektka Katarina Hostar, so v biroju Atelje Izba pod vodstvom notranje oblikovalke Gee El Habashy Ahec stopnišče spremenili v osrednji povezovalni element. Nadaljuje se v klop, televizijsko omarico in sedežni kotiček, kuhinjo pa so s premišljenim zamikom povečali za dragocenih 40 centimetrov. Interier dopolnjujejo teraco, naravni hrast, peščeni odtenki in rešitve, ki olajšajo družinski vsakdan.

    V celotnem članku na deloindom.si preverite, kako so skrili dodatne shranjevalne površine, rešili nosilne stebre, izboljšali akustiko ter z drobnimi detajli ustvarili dom, ki je lep in praktičen hkrati.

    Celoten članek si lahko preberete TUKAJ.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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