Hiša, v kateri stopnišče ni le prehod, ampak srce doma

Kako iz zahtevnega tlorisa ustvariti topel, svetel in funkcionalen dom? V družinski hiši, ki jo je zasnovala arhitektka Katarina Hostar, so v biroju Atelje Izba pod vodstvom notranje oblikovalke Gee El Habashy Ahec stopnišče spremenili v osrednji povezovalni element. Nadaljuje se v klop, televizijsko omarico in sedežni kotiček, kuhinjo pa so s premišljenim zamikom povečali za dragocenih 40 centimetrov. Interier dopolnjujejo teraco, naravni hrast, peščeni odtenki in rešitve, ki olajšajo družinski vsakdan.

V celotnem članku na deloindom.si preverite, kako so skrili dodatne shranjevalne površine, rešili nosilne stebre, izboljšali akustiko ter z drobnimi detajli ustvarili dom, ki je lep in praktičen hkrati.

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