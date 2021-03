Hiša z gankom za gorenjske nageljne

»Začelo se je z gankom za gorenjske nageljne in z garteljcem pred hišo. Za hišo v starem jedru Bohinjske Bistrice je bilo to izvrstno izhodišče. Tako se danes hiša, odeta v lesen ovoj, po vzoru tradicionalne gorenjske hiše, bohoti med hišami, ki so tukaj že kar nekaj časa, sčasoma bo posivela in postala del tega okolja. V ospredje bo prišel gank z rdečimi nageljni in zaraščen zelen garteljc pred hišo,« pravi arhitektkaiz biroja Raketa.