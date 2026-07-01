Hiša za dva: na mestu stare kmečke hiše je zrasel sodoben dom

Kako zasnovati sodobno hišo, ki se neopazno zlije z okolico in hkrati ponudi vse udobje današnjega bivanja? Arhitekta Katja Lipič in Mitja Šemrov iz Studia Mika sta na Dolenjskem na mestu stare kmečke hiše ustvarila 82 kvadratnih metrov velik dom za dve osebi. Z naravnimi materiali, kot so les, slama, ilovica in apneni ometi, sta zasnovala trajnostno hišo, ki ohranja prostorsko logiko nekdanje domačije. Posebnost interierja je večnamenski servisni boks, ki organizira odprt tloris in ustvarja občutek prostornosti.

Na deloindom.si preverite, kako je videti nagrajena hiša od znotraj, zakaj so se arhitekti odločili za gradnjo s slamnatimi balami ter kako so na le 82 kvadratnih metrih ustvarili presenetljivo prostoren in topel dom.