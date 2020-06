Hiše za evro: koncept tudi za Slovenijo?

Medtem ko nepremičninski posredniki v Sloveniji že vabijo k nakupu počitniške hišice kot najustreznejše rešitve za pokoronske počitnice, pa vas v Kalabriji Cinquefrondi, ki se razglaša za covid free, saj niso imeli nobenega zaznanega primera okužbe, to načelo uresničuje veliko bolj aktivno in zelo podobno kot zadnja leta že mnogi drugi vse bolj opusteli italijanski, francoski in španski kraji – s ponudbo, da ljudje za en evro oziroma manj, kot stane skodelica kave, kupijo katero od hiš v njihovi vasi.To konkretno povabilo, s katerim želijo v Cinquefrondiju, kraju nad obalo Ionskega in Tirenskega morja z razgledi vse do ...