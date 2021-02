Hišni ljubljenčki niso rezervoarji virusa, a previdnost velja

V tujih medijih je bil objavljan članek, ki se ukvarja z vprašanjem, ali bi bilo za obvladovanje pandemije novega koronavirusa smiselno cepiti tudi hišne ljubljenčke in domače živali. Primere prenosa okužb s sars-cov-2 s človeka na živali, s katerimi so v tesnih stikih, so sicer zabeleženi, a na veterinarski fakulteti v Ljubljani pravijo, da dosedanje raziskave kaže, da ljubljenčki niso rezervoarji virusa, kot so se sprva bali, da bi lahko bili.