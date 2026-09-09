Hišo so brez rušenja sten spremenili v sodoben družinski dom

Kako temeljito prenoviti hišo, ne da bi pri tem podirali ali prestavljali stene? Arhitektka Nina Bogdanović Tasić je pri prenovi doma za štiričlansko družino izhajala iz obstoječega tlorisa in njegove omejitve spremenila v prednosti. Ključno vlogo so imeli premišljena razporeditev opreme, pohištvo po meri in svetloba. Nastal je sodoben, eleganten in topel dom, v katerem se temen les povezuje z bež odtenki ter črnimi in zlatimi poudarki.

Kako so brez premikanja sten rešili dolg in ozek hodnik, na novo organizirali kopalnico, izkoristili majhno otroško sobo za dvojčka ter skrili tehnične omejitve hiše, si skupaj s fotografijami prenove oglejte v celotnem članku na Deloindom.si.