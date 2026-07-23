Hitlerjeva rojstna hiša je postala policijska postaja

V avstrijskem mestu Braunau am Inn so v hiši, kjer se je aprila 1889 rodil Adolf Hitler, ob taktih policijskega pihalnega orkestra odprli novo policijsko postajo. Odločitev je zaključila dolgoletne razprave o usodi stavbe, saj so oblasti želele preprečiti, da bi postala romarsko središče neonacistov. Hitler je sicer v hiši živel le nekaj tednov, nato se je družina preselila na drugi naslov, mesto pa dokončno zapustila, ko je bil star tri leta. V Braunau se je za kratek čas vrnil leta 1938, potem ko je Avstrijo priključil Nemčiji.

Stavba je bila v preteklosti dnevni center za osebe s posebnimi potrebami, po letu 2011 pa je samevala zaradi sporov z lastnico Gerlinde Pommer. Leta 2016 jo je država razlastila in ji izplačala odškodnino, naposled pa sprejela odločitev, da hišo preuredi v policijsko postajo.

Obnova je stala več milijonov evrov, zunanjost in notranjost pa sta bili temeljito prenovljeni, pri čemer so ohranili nekatere zgodovinske arhitekturne elemente.

Avstrijski zunanji minister Gerhard Karner je poudaril, da Avstrija sprejema odgovornost za svojo preteklost. FOTO: Gintare Karpaviciute/Reuters

Na odprtju je notranji minister Gerhard Karner poudaril, da Avstrija s tem prevzema odgovornost za svojo preteklost in stavbi namenja novo vlogo kot simbol demokracije, pravne države, varnosti in človekovega dostojanstva.

Odločitev ni naletela na soglasno podporo. Del javnosti je zagovarjal ureditev izobraževalnega centra o nacistični preteklosti, drugi pa vrnitev dobrodelne organizacije. Na stavbi ni nobenih oznak, ki bi opozarjale na njeno zgodovino, na povezavo s Hitlerjem pa opominja le spominski kamen pred hišo z napisom »Nikoli več fašizma – v spomin na milijone mrtvih«. Območje nadzorujejo varnostne kamere, da bi preprečili zbiranje skrajnežev.