Hitro kupimo, pripravimo, pojemo in hitro smo spet lačni

Med letoma 1990 in 2022 se je podvojilo število debelih ljudi v odrasli populaciji, med otroki in mladostniki celo početverilo. Eden od osmih prebivalcev našega planeta ima čezmerno telesno težo, so pred nedavnim poročali v znanstveni reviji New Scientist. Raziskovalci menijo, da je glavni krivec za takšno poslabšanje javnega zdravja visokopredelana hrana, ki je lahko dostopna, priročna za pripravo, okusna in poceni.