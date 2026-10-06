Hollywood z novim velikanom

Združitev dveh hollywoodskih velikanov bo temeljito spremenila razmerja moči v filmski, televizijski in pretočni industriji. Paramount Skydance je namreč zaključil 110 milijard ameriških dolarjev (oziroma okoli 98 milijard evrov) vreden prevzem družbe Warner Bros Discovery.

S tem je nastala ena največjih zabavno-medijskih skupin na svetu. Posel, ki združuje dva izmed najpomembnejših hollywoodskih studiev, je bil sklenjen po večmesečnih pravnih sporih in pomislekih regulatorjev glede vpliva združitve na konkurenco. Prevzem bo pomembno posegel tudi na trg pretočnih vsebin, televizije in filmske produkcije. Pod skupno korporativno streho bodo po novem med drugim HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios, Food Network in CNN.

Paramount bo z združitvijo pridobil tudi dostop do nekaterih najdonosnejših svetovnih filmskih in televizijskih franšiz. Med njimi so Harry Potter, Igra prestolov, Gospodar prstanov in Misija: Nemogoče. Nova skupina bo poslovala pod imenom Skydance Corporation, poroča britanski BBC.

Gre za zgodovinski trenutek

Predsednik uprave in glavni izvršni direktor Skydance David Ellison je zaključek prevzema označil za zgodovinski trenutek za filmsko industrijo. Kot je poudaril, je bil cilj od začetka povezati dva tradicionalno močna hollywoodska studia ter ustvariti konkurenčnejšo družbo z večjim ustvarjalnim, finančnim in distribucijskim dosegom. Ellison bo tudi po združitvi osredotočen predvsem na strategijo in tehnološki razvoj podjetja. Za izvršnega direktorja je bil imenovan Ynon Kreiz, dosedanji prvi mož Mattela, ki naj bi skrbel predvsem za vsakodnevno poslovanje in povezovanje doslej ločenih dejavnosti.

Z združitvijo Paramouta in Warner Bros Discovery bo še več medijskih vsebin in blagovnih znamk v rokah enega velikega podjetja. FOTO: Patrick T. Fallon/ Afp

Vodstvo CNN in CBS News nespremenjeno

Pomembno vprašanje ob združitvi ostaja prihodnost informativnega programa. CNN, ena največjih ameriških televizijskih novičarskih mrež, bo del nove korporacije, vendar naj bi Mark Thompson, nekdanji generalni direktor BBC, ostal predsednik in glavni urednik CNN Worldwide. Na čelu CBS News naj bi prav tako ostala Bari Weiss, ki opravlja funkcijo glavne urednice.Prav položaj informativnih medijev v tako veliki zabavno-medijski skupini bo v ospredju pozornosti javnosti po prevzemu.

Pot do združitve pa je bila zapletena. Za del premoženja Warner Bros Discovery se je sprva dogovarjal Netflix, nato pa je Paramount Skydance sprožil konkurenčni prevzemni boj. Netflix je kasneje iz postopka izstopil.

Prevzemu so nasprotovali tudi pravosodni organi približno ducata ameriških zveznih držav pod vodstvom Kalifornije. V tožbah so opozarjali, da bi združitev lahko zmanjšala konkurenco, zvišala cene za potrošnike ter prizadela kinematografe, kabelske distributerje in gledalce. Spor se je končal s poravnavo med zveznimi državami, Paramountom in Ellisonom, kar je odprlo pot dokončanju posla. Družba je sporočila, da je združitev dobila soglasje pristojnih regulatorjev za varstvo konkurence na vseh ključnih trgih.

Večja koncentracija v Hollywoodu

Z združitvijo Paramouta in Warner Bros Discovery bo še več medijskih vsebin in blagovnih znamk v rokah enega velikega podjetja. Za novoustanovljeno družbo Skydance Corporation pa bo ključni izziv, kako povezati obsežen nabor televizijskih programov, filmskih studiev, pretočnih storitev in informativnih medijev, ne da bi pri tem izgubila identiteto posameznih blagovnih znamk, poroča BBC.

Hkrati ostajajo odprta vprašanja o morebitnem zmanjševanju števila zaposlenih, združevanju uredništev in produkcijskih ekip ter vplivu večje tržne koncentracije na cene in izbiro vsebin. Za Hollywood se tako začenja novo obdobje, v katerem bo še več največjih svetovnih filmskih in televizijskih znamk zbranih v rokah peščice velikih korporacij.