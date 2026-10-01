Neprepoznavni hollywoodski lepotec: trebušček in siva pričeska

Ve kinematografe po vsem svetu je prišel novi film Digger, a kritiki so močno razdeljeni: nekateri hvalijo njegovo drznost, nenavadno vlogo in okoljsko satiro, drugi pa filmu očitajo prenapihnjenost, predvidljivost in pomanjkanje humorja.

Naslovno vlogo igra Tom Cruise, ki je zaslovel s filmi Top Gun, Rain Man, Jerry Maguire in Zadnji dobri možje, v zadnjih desetletjih pa predvsem kot Ethan Hunt v filmski franšizi Misija: Nemogoče, a je tokrat skoraj neprepoznaven. Za vlogo naslovnega junaka Diggerja je dobil drugačen videz, trebušček, sivo pričesko in izrazit južnjaški naglas. Igra nenavadnega teksaškega naftnega mogotca, ki ga okoljska katastrofa prisili, da se sooči s posledicami lastnega početja. Film režiserja Alejandra G. Iñárrituja (prvi Mehičan, ki je bil nominiran za oskarja, in tretji, ki je prejel kar dva zapored za Birdmana in Povratnika), je nenavadna satirična komedija z apokaliptičnim zapletom, v kateri se prepletajo kritika naftne industrije, politike in odnosa do okolja. BBC film opisuje kot zelo nenavadnega in razdvajajočega, a gledalcev ne pušča ravnodušnih.

Cruise je ob premieri povedal, da je bil lik zanj nekaj povsem novega. Dodal je, da film govori o »moči in pohlepu« ter o odgovornosti in neodgovornosti, vendar na zelo poseben način, ki ga je filmu dal Iñárritu.

Peter Bradshaw v Guardianu film označi za razočaranje: po njegovem je satira predolga, površinska in pretirano samozadovoljna, čeprav ima Tom Cruise nekaj zelo dobrih trenutkov. A so druge kritike precej bolj razdeljene: od nevzdržnega filma do odlične umetnine.