  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    FOTO: HONOR
    Galerija
    FOTO: HONOR
    Promo Delo
    26. 9. 2025 | 08:31
    26. 9. 2025 | 08:31
    6:27
    A+A-

    Gre za napravo, ki je s svojim rekordno tankim dizajnom, zmogljivo silicij-ogljikovo baterijo, procesorjem Snapdragon 8 Elite in naprednim UI-asistentom Google Gemini postavila čisto nova merila. Novi Honor Magic V5 dokazuje, da se inovacija, produktivnost in estetika lahko združijo v eni napravi, ki je najtanjši zložljivi pametni telefon na svetu in hkrati uradni Guinnessov rekorder po vzdržljivosti.

    Rekorder, ki združuje moč in eleganco

    HONOR Magic V5 meri le 8,8 milimetra v debelino in tehta 217 gramov, a kljub minimalistični obliki skriva izjemno moč. Njegov procesor Snapdragon 8 Elite in 5.820 mAh silicij-ogljikova baterija zagotavljata zmogljivost za ves dan, zaščita proti prahu in vodi (IP58 in IP59) ter Anti-scratch NanoCrystal Shield pa napravi dodajata odpornost, ki jo zahtevajo sodobni uporabniki. Posebnost telefona je tečaj Super Steel, ki prenese 500.000 pregibov in je v testu Guinnessove knjige rekordov zdržal obremenitev 104 kilogramov.

    FOTO: Anže Malovrh/ Kolektiff 
    FOTO: Anže Malovrh/ Kolektiff 

    Umetna inteligenca kot osebni asistent

    HONOR Magic V5 je zasnovan z mislijo na tiste, ki želijo več. Dva zaslona – notranji 7,95-palčni in zunanji 6,43-palčni – omogočata hkratno uporabo treh aplikacij, kar pomeni, da lahko v eni roki urejate dokument, v drugi sledite koledarju in hkrati opravite videoklic. Operacijski sistem MagicOS 9.0 je tesno povezan z umetno inteligenco: integracija z Google Gemini prinaša pomočnika, ki povzame zapiske, prevede klic v realnem času ali pa pomaga pripraviti predstavitev. Z Gemini Live pa lahko uporabniki celo vadijo nastope in razpravljajo o kompleksnih temah.

    FOTO: HONOR
    FOTO: HONOR

    Več kot kamera – orodje za ustvarjalnost

    Sistem kamer AI Falcon združuje 64 MP telefoto, 50 MP glavno in 50 MP ultraširoko kamero. Z njimi je mogoče ujeti poslovne trenutke, portrete ali akcijske prizore, umetna inteligenca pa poskrbi za nadgradnjo posnetkov z orodji, kot so AI Eraser, AI Outpainting in AI Image to Video. Fotografije in videi se tako v nekaj sekundah spremenijo v vsebine, pripravljene za deljenje.

    Brezhibna povezljivost med napravami in sistemi

    Nadgrajeni HONOR Share omogoča preprosto izmenjavo datotek med napravami z različnimi operacijskimi sistemi – Android, iOS, Windows ali macOS. Telefon brez težav podpira tudi strokovne formate, kot sta CAD in EPUB, zato je popoln sopotnik za poslovneže in ustvarjalce, ki delajo na več platformah.

    Posebna ponudba

    HONOR Magic V5 v različici s pomnilnikom 16 GB + 512 GB je v Sloveniji na voljo pri prodajnih partnerjih HONOR v brezčasni beli ali elegantni črni barvi. Ob nakupu do 30. septembra 2025 prejmete kupci posebno darilo: tablico HONOR Pad 10 in kar 365 dni brezskrbne garancije na popravilo zaslona.

    Več informacij je na voljo na spletni strani: PONUDBA ZA PREDNAROČILO HONOR Magic V5 - HONOR SI.

     

    Podatki so iz laboratorija HONOR. Primerjava z zložljivimi telefoni, ki so bili v času objave predstavljeni na lokalnih trgih.

    Podatek iz laboratorijev HONOR 8,88 mm se nanaša na debelino modela v beli barvi v zloženem stanju. Celotna debelina ne vključuje notranje in zunanje zaščitne folije zaslona ter dvignjenega dela kamere.

    Podatek iz laboratorija HONOR 217 g se nanaša na težo modela v beli barvi brez notranje zaščitne folije. Dejanski podatki se lahko razlikujejo glede na konfiguracije izdelka, proizvodne procese in metode merjenja. Preverite dejanske podatke na svoji napravi.

    Qualcomm in Snapdragon sta blagovni znamki podjetja Qualcomm Incorporated, registrirani v Združenih državah Amerike in drugih državah.

    Telefon ni profesionalno vodoodporen. Odporen je proti pljuskom, vodi in prahu pri običajni uporabi. Preizkušen je bil v nadzorovanih laboratorijskih razmerah in dosega stopnjo zaščite IP58 in IP59 v skladu z mednarodnim standardom IEC 60529. Odpornost proti pljuskom, vodi in prahu ni trajna, saj se lahko zaščitne lastnosti zaradi vsakodnevne uporabe in obrabe zmanjšajo.

    Zaslon ima zaobljeno zasnovo, diagonalna dolžina notranjega zaslona pa je 7,95 palca (pribl. 20,2 cm; dejansko vidno polje je nekoliko manjše), diagonalna dolžina zunanjega zaslona pa je 6,43 palca (pribl. 16,3 cm), merjeno kot standardni pravokotnik (dejansko vidno polje je nekoliko manjše). Ločljivost je merjena kot standardni pravokotnik, zato je efektivnih slikovnih pik nekoliko manj.

    Preverite odgovore. Združljivost in razpoložljivost se razlikujeta. Potrebna je namestitev 18+. Google in Gemini sta blagovni znamki družbe Google LLC.

    Več o podjetju Honor najdete na družbenih omrežjih HONOR Slovenija:

    https://www.instagram.com/honor.slovenija/    

    https://www.facebook.com/honor.slovenia  

    https://www.tiktok.com/@honor.slovenija

    https://youtube.com/@HONORSI

    Naročnik oglasne vsebine je HONOR

    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    Ameriški in madžarski lovci prestregli ruska vojaška letala nad Aljasko in Baltikom. Gre za del vzorca preizkušanja odzivnosti zavezništva Nato.
    25. 9. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Fosilna goriva

    Orbán in Fico sta v škripcih

    Madžarska in Slovaška sta pod pritiskom, da se uklonita Trumpovim zahtevam in odpovesta ruski nafti.
    Peter Žerjavič 25. 9. 2025 | 18:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora podjetjem

    Certifikati so most do globalnih trgov

    Podporo izvajanju investicijskih projektov, financiranih iz evropskih sredstev nudi tudi SIQ Ljubljana.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    HonorHONOR Magic V5umetna inteligencatablico HONOR Pad 10
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Zaostrovanje

    22 dronov blizu ukrajinske nuklearke, Zaporožje brez elektrike več kot 48 ur

    Incidenti v Ukrajini in Evropi povečujejo napetosti. Nato in Rusija v ostri retoriki.
    26. 9. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izbor za pesem Evrovizije 2026

    Članice Evropske radiodifuzne zveze bodo glasovale o izključitvi Izraela

    Več članic ERZ je napovedalo umik z Evrovizije, če bo na njej sodeloval tudi Izrael. Pri zvezi so se sklenili, da bo o sodelovanju Izraela odločilo glasovanje.
    26. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpinizem

    Poljaku uspelo nekaj, kar ni še nikomur, omenjajo ga tudi v povezavi s Slovencem

    Andrzej Bargiel je znova premaknil meje mogočega. Potem ko je Mount Everest osvojil brez dodatnega kisika, se je z vrha na smučeh spustil v dolino.
    Miha Šimnovec 26. 9. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Masayoshi Son – Kdo je finančni arhitekt jutrišnjega sveta umetne inteligence

    Japonski investitor poudarja, da hoče sodelovati pri gradnji novega sveta, v katerem bo umetna inteligenca presegla človeško inteligenco.
    Aljaž Vrabec 26. 9. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpinizem

    Poljaku uspelo nekaj, kar ni še nikomur, omenjajo ga tudi v povezavi s Slovencem

    Andrzej Bargiel je znova premaknil meje mogočega. Potem ko je Mount Everest osvojil brez dodatnega kisika, se je z vrha na smučeh spustil v dolino.
    Miha Šimnovec 26. 9. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Masayoshi Son – Kdo je finančni arhitekt jutrišnjega sveta umetne inteligence

    Japonski investitor poudarja, da hoče sodelovati pri gradnji novega sveta, v katerem bo umetna inteligenca presegla človeško inteligenco.
    Aljaž Vrabec 26. 9. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo