HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

Gre za napravo, ki je s svojim rekordno tankim dizajnom, zmogljivo silicij-ogljikovo baterijo, procesorjem Snapdragon 8 Elite in naprednim UI-asistentom Google Gemini postavila čisto nova merila. Novi Honor Magic V5 dokazuje, da se inovacija, produktivnost in estetika lahko združijo v eni napravi, ki je najtanjši zložljivi pametni telefon na svetu in hkrati uradni Guinnessov rekorder po vzdržljivosti.
Rekorder, ki združuje moč in eleganco
HONOR Magic V5 meri le 8,8 milimetra v debelino in tehta 217 gramov, a kljub minimalistični obliki skriva izjemno moč. Njegov procesor Snapdragon 8 Elite in 5.820 mAh silicij-ogljikova baterija zagotavljata zmogljivost za ves dan, zaščita proti prahu in vodi (IP58 in IP59) ter Anti-scratch NanoCrystal Shield pa napravi dodajata odpornost, ki jo zahtevajo sodobni uporabniki. Posebnost telefona je tečaj Super Steel, ki prenese 500.000 pregibov in je v testu Guinnessove knjige rekordov zdržal obremenitev 104 kilogramov.
Umetna inteligenca kot osebni asistent
HONOR Magic V5 je zasnovan z mislijo na tiste, ki želijo več. Dva zaslona – notranji 7,95-palčni in zunanji 6,43-palčni – omogočata hkratno uporabo treh aplikacij, kar pomeni, da lahko v eni roki urejate dokument, v drugi sledite koledarju in hkrati opravite videoklic. Operacijski sistem MagicOS 9.0 je tesno povezan z umetno inteligenco: integracija z Google Gemini prinaša pomočnika, ki povzame zapiske, prevede klic v realnem času ali pa pomaga pripraviti predstavitev. Z Gemini Live pa lahko uporabniki celo vadijo nastope in razpravljajo o kompleksnih temah.
Več kot kamera – orodje za ustvarjalnost
Sistem kamer AI Falcon združuje 64 MP telefoto, 50 MP glavno in 50 MP ultraširoko kamero. Z njimi je mogoče ujeti poslovne trenutke, portrete ali akcijske prizore, umetna inteligenca pa poskrbi za nadgradnjo posnetkov z orodji, kot so AI Eraser, AI Outpainting in AI Image to Video. Fotografije in videi se tako v nekaj sekundah spremenijo v vsebine, pripravljene za deljenje.
Brezhibna povezljivost med napravami in sistemi
Nadgrajeni HONOR Share omogoča preprosto izmenjavo datotek med napravami z različnimi operacijskimi sistemi – Android, iOS, Windows ali macOS. Telefon brez težav podpira tudi strokovne formate, kot sta CAD in EPUB, zato je popoln sopotnik za poslovneže in ustvarjalce, ki delajo na več platformah.
Posebna ponudba
HONOR Magic V5 v različici s pomnilnikom 16 GB + 512 GB je v Sloveniji na voljo pri prodajnih partnerjih HONOR v brezčasni beli ali elegantni črni barvi. Ob nakupu do 30. septembra 2025 prejmete kupci posebno darilo: tablico HONOR Pad 10 in kar 365 dni brezskrbne garancije na popravilo zaslona.
Več informacij je na voljo na spletni strani: PONUDBA ZA PREDNAROČILO HONOR Magic V5 - HONOR SI.
