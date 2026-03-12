  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Horoskop za četrtek, 12. marca 2026

    Dan, ko se trdo delo in jasni cilji izplačajo, čas za preboj v karieri.
    FOTO: Sudarat Bunloet
    Galerija
    FOTO: Sudarat Bunloet
    Delo UI
    12. 3. 2026 | 06:00
    5:34
    A+A-

    Oven

    Danes vas preveva optimizem, ki ga lahko s pridom izkoristite pri načrtovanju novih projektov ali dolgoročnih kariernih ciljev. Vaša energija in pogum bosta opažena, še posebej če boste v službi predlagali inovativne rešitve. Izogibajte se prenagljenim odločitvam, saj vam bo premišljenost odprla vrata k novim priložnostim, zato v poslovnih pogovorih prisluhnite tudi drugim.

    Bik

    Vaša miselnost je danes izjemno jasna, zato je pravi trenutek za urejanje financ, pogajanja ali podpisovanje pomembnih pogodb. V službi bodite natančni in preverite vse podrobnosti, kajti to vam bo prineslo dolgoročno stabilnost. Ne dovolite, da vas hiter tempo spravi iz tira – vztrajnost in potrpežljivost bosta vaši najmočnejši orožji.

    Dvojčka

    Komunikacija je vaše najmočnejše orožje današnjega dne. V poslovnem okolju boste blesteli pri pogajanjih in timskem delu, vendar pazite, da ne obljubite več, kot lahko izpolnite. Jasno predstavite svoje ideje in poskrbite za dobro dokumentacijo dogovorov, saj boste tako utrdili svoj ugled in odprli vrata novim sodelovanjem.

    Rak

    Dan je kot nalašč za izboljšanje vsakodnevnih navad in organizacijo dela. S premišljenim pristopom boste uspešno zaključili zahtevne naloge ter si pridobili zaupanje sodelavcev. Če se pojavijo konflikti, jih boste rešili z intuicijo in umirjenostjo. Posvetite se tudi svojemu zdravju, saj bo dobra rutina okrepila vašo delovno učinkovitost.

    Lev

    Vaša ustvarjalnost in samozavest vas danes postavljata v središče pozornosti na delovnem mestu. Izkoristite priložnost za predstavitev svojih zamisli in vodenje projektov, vendar bodite pozorni, da ne obljubite preveč. Hkrati bodite odprti za povratne informacije in se izogibajte tveganim finančnim odločitvam.

    Devica

    Čas je, da optimizirate svoje delovne procese in se znebite neučinkovitosti. Posvetite se organizaciji, postavite si jasne cilje in ne bojte se delegirati nalog. Vztrajnost in strateško razmišljanje vam bosta prinesla priznanje ter napredek v karieri. Poskrbite tudi za dobro počutje in si vzemite čas za sprostitev.

    Tehtnica

    Vaš dar za diplomacijo in komunikacijo vam bo danes pomagal pri sklepanju novih poslovnih dogovorov. Pripravite tehtne in uravnotežene predloge ter jasno določite pričakovanja v sodelovanjih. Pravi uspeh boste dosegli, če boste združili šarm z vsebinsko močjo svojih idej.

    Škorpijon

    Danes se osredotočite na projekte, ki prinašajo konkretne rezultate. Previdno izbirajte, kam vlagate svojo energijo, in se izognite motnjam. Pametno načrtovanje in dolgoročna strategija vam bosta omogočila utrditi finančno stabilnost ter položaj v kolektivu.

    Strelec

    Dan je primeren za širitev znanja in navezovanje novih poslovnih stikov. Če razmišljate o dodatnem izobraževanju ali sodelovanju, je zdaj pravi čas, da naredite prvi korak. Ostanite realni pri načrtovanju in vztrajajte pri zastavljenih ciljih, saj bo vaša energija nalezljiva tudi za druge.

    Kozorog

    Vaša osredotočenost in disciplina bosta danes na višku. Jasno postavite prioritete, komunicirajte rezultate in se posvetite nalogam, ki bodo dolgoročno okrepile vaš ugled. Dosledno delo vam bo prineslo pomembne temelje za prihodnji uspeh.

    Vodnar

    Vaše inovativne zamisli lahko danes prinesejo praktične izboljšave v delovnem okolju. Predstavite jih na strukturiran način, prisluhnite odzivom in jih sproti prilagajajte. Bodite prizemljeni in ne hitite, saj bodo postopni koraki prinesli najboljše rezultate.

    Ribi

    Svojo vizijo danes pretvorite v konkretne, merljive cilje. Pripravite jasen predlog ali predstavitev in se ne ustrašite povratnih informacij. Sprejmite le toliko obveznosti, kolikor jih zmorete izpeljati, kajti tako boste dosegli zadovoljstvo in uspeh.

    Poslovna napoved za četrtek, 12. marca 2026

    Današnji dan prinaša priložnosti za napredek, če boste združili jasno zastavljene cilje s premišljenimi dejanji. Ključ do uspeha so disciplina, realna pričakovanja in pripravljenost na sodelovanje. Tudi manjši koraki lahko danes sprožijo pomembne premike v vaši karieri, zato izkoristite popoldansko energijo za učinkovito izvedbo načrtovanih nalog.

    ***

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Horoscopeoftoday, Metro, Yourtango.

    Šport  |  Košarka
    Konec zaroke

    Dončić prekinil molk: Gabrielo želel odpeljati v ZDA, posredovala je policija

    Luka Dončić je v izjavi za javnost potrdil konec zaroke z Anamario Goltes in predstavil tudi nekaj dogajanja iz ozadja.
    Nejc Grilc 11. 3. 2026 | 07:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Veliko prezgodaj

    Umrl je Alojz Ihan

    V 65. letu starosti je umrl Alojz Ihan, slovenski zdravnik, mikrobiolog, imunolog, profesor in pisatelj. Za Delo je bil kolumnist od leta 2018 do danes.
    10. 3. 2026 | 20:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Trump: Zmagali smo, a nočemo se vračati na dve leti; cene nafte bodo šle dol

    Spremljamo razvoj konflikta na Bližnjem vzhodu, ki mu kljub izjavam predsednika ZDA še ni videti konca.
    11. 3. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Volitve

    Jasno je, kdo je zmagovalec zadnjega soočenja (VIDEOKOMENTAR)

    Luka Mesec je na soočenju izpostavljal gospodarske težave Finske. Kriva naj bi bila desna vlada.
    10. 3. 2026 | 15:53
    Preberite več
