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    Horoskop za četrtek, 3. september 2026

    Dan, ko štejejo natančnost, komunikacija in strateško razmišljanje
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    3. 9. 2026 | 05:55
    4:55
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    Oven (21. 3.–19. 4.)

    Danes se osredotočite na gradnjo trdnih temeljev v karieri in financah. Preglejte proračune, uredite odprte račune ter ostanite prilagodljivi, če pride do nenadnih sprememb v urniku. Stabilnost in premišljenost bosta prinesli več kot togost ali prenagljene poteze, zato bodite na poslovnem področju še posebej pozorni na komunikacijo – jasno izražanje vam lahko prinese pomembne koristi.

    Bik (20. 4.–20. 5.)

    V ospredju boste v službi, kjer bodo vaše komunikacijske sposobnosti prišle do izraza, še posebej na sestankih in predstavitvah. Osredotočite se na dolgoročne finančne strategije in se izognite hitrim zaslužkom ali tveganim naložbam, saj bo premišljeno načrtovanje ključ do napredka.

    Dvojčka (21. 5.–20. 6.)

    Dan je primeren za delo v ozadju in urejanje zapostavljenih nalog, zato pričakujte manjše zamude in ne hitite z ekipnimi projekti. Izogibajte se nepotrebnim stroškom ter bodite racionalni pri vsakodnevnih izdatkih, saj boste na poslovnem področju uspešni le s potrpežljivostjo in postopnostjo.

    Rak (21. 6.–22. 7.)

    Odpirajo se priložnosti za sodelovanje in mreženje, kar lahko prinese širitev poslovnih možnosti. Skupinsko delo in povezovanje z vplivnimi osebami sta danes posebej priporočljiva, zato bodite odprti za nove projekte in ne zavrnite ponudbe za sodelovanje.

    Lev (23. 7.–22. 8.)

    Danes boste prevzeli več odgovornosti, a dobro opravljeno delo vam lahko prinese priznanje. Pustite, da rezultati govorijo zase, in ne pretiravajte z obljubami, saj morate kljub morebitnim uspehom ostati previdni pri financah ter se izogibajte nepotrebnim stroškom.

    Devica (23. 8.–22. 9.)

    Planetarna energija vam je naklonjena, zato je dan idealen za predstavitev večjih projektov, dolgoročno načrtovanje ali napredovanje na izobraževalnem področju. Struktura in premišljena strategija bosta ključ do finančnih uspehov, zato se izogibajte tveganjem.

    Tehtnica (23. 9.–22. 10.)

    Dan je primeren za analizo, raziskave in pripravo poslovnih načrtov. Izogibajte se novim kreditom ali posojilom ter raje vlagajte v pripravo in previdnost, saj se vam bo na poslovnem področju obrestovala temeljita priprava in premišljen pristop.

    Škorpijon (23. 10.–21. 11.)

    Sodelovanja, delo s strankami in skupni projekti so danes v ospredju. Pred podpisom pogodb ali dogovorov vse dobro preberite in dokumentirajte, saj je previdnost pri skupnih financah nujna za dolgoročno stabilnost.

    Strelec (22. 11.–21. 12.)

    Vaša organiziranost bo danes največja prednost, zato se posvetite izboljšanju sistemov, rutine in upravljanju proračuna ali dolgov. Uspeh boste dosegli z disciplino in postopnim napredovanjem, zato ne iščite bližnjic.

    Kozorog (22. 12.–19. 1.)

    Kreativnost pri strateškem razmišljanju in vsebinskem delu vam lahko prinese dodatno pozornost nadrejenih. Inovativne ideje bodo dobro sprejete, vendar se izognite špekulativnim vlaganjem, saj bo previdnost na finančnem področju okrepila vašo poslovno verodostojnost.

    Vodnar (20. 1.–18. 2.)

    Bolje se boste odrezali z načrtovanjem v ozadju kot s frontalnimi akcijami. Bodite posebej pozorni na stroške, povezane z domom ali nepremičninami, ter skrbno preglejte vse dokumente pred podpisom, saj danes na poslovnem področju šteje strateška previdnost.

    Ribi (19. 2.–20. 3.)

    Vaše komunikacijske spretnosti so danes na vrhuncu, zato jih izkoristite v lokalnem poslu, digitalnih kanalih ali pri navezovanju novih poslovnih stikov. Pogoste manjše zmage bodo prinesle več kot čakanje na en velik preboj, saj vam bosta prilagodljivost in sprotno reševanje izzivov odprla nova vrata.

    Danes na poslovnem in kariernem področju prevladujejo natančnost, premišljenost in jasna komunikacija. Največje uspehe bodo dosegli tisti, ki bodo delovali strateško, se izogibali prenagljenim potezam in gradili na postopnem napredku, saj so sodelovanje, previdnost pri financah in dobra priprava ključ do stabilnosti ter uspeha v četrtek, 3. septembra 2026.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Hindustantimes, Bookofhoroscopes, Economictimes, Yourtango, Vistaastrology, Indiatimes, Nydailynews.

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    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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