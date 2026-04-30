Horoskop za četrtek, 30. aprila 2026

Oven

Danes boste izpostavljeni številnim priložnostim za vodenje, a bodite previdni z impulzivnimi izjavami, saj lahko napetost med Luno in Merkurjem povzroči nesporazume v službi. Uspeh v karieri bo odvisen od vaše zmožnosti sodelovanja in uravnavanja čustev. Zvečer se odpre ugodno okno za pogovore o povišici ali predstavitev novih idej, zato izkoristite ta čas za odločilne korake.

Bik

Vaša pozornost se bo preusmerila iz ustvarjalnosti v odgovornost, zato na delovnem mestu stavite na doslednost in premišljene poteze. Popoldne je idealno za pomembne pogovore ali predstavitve. Izogibajte se impulzivnim finančnim odločitvam in bodite disciplinirani, saj vas lahko prehitra dejanja stanejo napredka.

Dvojčka

Danes boste nihali med čustvenim razmislekom in željo po izražanju, zato se lahko v službi pojavijo blokade v komunikaciji. Bodite jasni in se izogibajte dvoumnim sporočilom. Vaš šarm bo posebej izrazit v večernih urah, ko lahko z dobro pripravljeno pobudo dosežete preboj ali sklenete novo partnerstvo.

Rak

Domače in čustveno ravnovesje bo močno vplivalo na vašo poslovno jasnost. V službi bodite previdni pri komunikaciji, saj lahko hitro pride do zmede. Zvečer se vam odpre možnost za bolj samozavestne poteze, zato dobro premislite strategijo in nato samozavestno ukrepajte.

Lev

Dan je lahko poln dvomov, toda vaš prepričljiv nastop v poslovnih pogovorih vam prinaša prednost. Zvečer vas čaka priložnost za napredovanje ali priznanje, a najprej poskrbite za dobro pripravo. Bodite pozorni na pretirano samozavest, saj sta natančnost in premišljenost ključ do uspeha.

Devica

Povečana občutljivost in analitičnost bosta zaznamovali vaše odločitve. Zjutraj se lotite nalog, ki zahtevajo disciplino, kasneje pa izkoristite večerno energijo za predstavitev svojih sposobnosti ali pogovor o napredovanju. Pazite, da vas perfekcionizem ne ovira pri sodelovanju.

Tehtnica

Danes ste v središču dogajanja, a notranji nemir lahko povzroči konflikte. Pri delu iščite soglasje in bodite diplomatski. Zvečer je pravi čas za uveljavljanje svojih kariernih ciljev, zato ostanite preudarni, potrpežljivi in prepričljivi pri predstavitvi svojih idej.

Škorpijon

V službi boste uspešno usklajevali napetosti, a pazite, da vas čustva ne zanesejo v prenagljene odločitve. Popoldne in večer prinašata močan zagon za uveljavitev vaših vrednot ali sklenitev pomembnega posla, zato vodite z empatijo in ustvarjalnostjo.

Strelec

Izogibajte se prenagljenim reakcijam in ohranite trezno presojo v odnosih s sodelavci. Zvečer vas podpira energija za pogumne, a premišljene karierne poteze, zato dobro načrtujte in nato samozavestno stopite naprej.

Kozorog

Danes se lahko znajdete pred izzivi v odnosih z nadrejenimi, zato ostanite diplomatski in strateški v komunikaciji. Večerni čas je odličen za reševanje nesoglasij ali napredovanje, zato samozavestno in premišljeno predstavite svoje dosežke.

Vodnar

Stres vas lahko preplavi, a ste tik pred prebojem. Osredotočite se na najpomembnejše naloge in ne zapravljajte energije za nepomembnosti. Zvečer se odpre možnost za preboj ali priznanje, zato izkoristite ta čas za odločilne korake v karieri.

Ribi

Danes lahko naletite na čustveno zmedo ali nesporazume v službi, zato se zanašajte na ustvarjalnost in podatkovno podprte odločitve. V večernih urah je pravi trenutek za predstavitev drznih idej ali zahtevo za zasluženo nagrado, saj se vam bosta intuicija in priprava obrestovali.

Splošna poslovna in karierna napoved za četrtek

Dan zaznamujejo napetosti v komunikaciji in odločanju, a večerna energija prinaša izjemno priložnost za napredovanje, priznanje in nove dogovore. Dopoldne izkoristite za načrtovanje in umirjanje odnosov, zvečer pa pogumno stopite v ospredje, saj bosta odločnost in premišljenost ključ do uspeha.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Duastro, Dxpnet, Indiatoday, Economictimes, Yourtango, Indiatimes, Astrosofa, Om-journal.