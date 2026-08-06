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    Horoskop za četrtek, 6. avgusta 2026

    Dan za premišljene poteze in harmonično sodelovanje.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    6. 8. 2026 | 05:00
    5:18
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    Oven

    Danes se lahko pojavijo nesporazumi glede vaših kariernih ciljev ali javne vloge, zato je pomembno, da ostanete zvesti svojim vrednotam in se ne pustite zmesti čustvenim reakcijam okolice. V popoldanskih urah se obeta več harmonije pri pogajanjih ali reševanju sporov, zato bodite pripravljeni na sodelovanje in iskanje skupnih rešitev na delovnem mestu.

    Bik

    Četrtkova energija vas spodbuja, da opustite stare delovne navade ali finančne strategije, ki ne prinašajo več rezultatov. Zvečer boste v poslovnih odnosih bolj ustvarjalni in odprti za sodelovanje, zato prenovite svoj pristop in uredite delovno okolje. Tako si boste povrnili samozavest ter pridobili občutek stabilnosti.

    Dvojčka

    Vaša finančna situacija bo v ospredju, saj vas čaka priložnost za pravične dogovore in izmenjave, vendar bodite previdni pri pogovorih o družinskih ali domačih financah. Zvečer bo lažje najti skupni jezik in sklepati nove poslovne dogovore, zato se osredotočite na jasnost in poštenost v vseh dogovorih.

    Rak

    Dan je kot nalašč za načrtovanje proračuna in racionalno rabo sredstev, vendar se lahko v službi pojavijo izzivi v odnosih z nadrejenimi ali sodelavci. Ohranite mirno komunikacijo, saj se bodo odnosi zvečer izboljšali, kar je odlična priložnost za poglobljene pogovore ali začetek novega sodelovanja.

    Lev

    Danes je čas za razmislek o vaših javnih dolžnostih in odgovornostih, zato bodite pri poslovnih odločitvah premišljeni in se izogibajte impulzivnosti. Strateško načrtovanje bo obrodilo sadove, zvečer pa boste lažje ocenili svojo finančno situacijo in naredili korak k uravnoteženju osebnih in poslovnih interesov.

    Devica

    V ospredju je skrb za lastno dobro počutje in izboljšanje profesionalne podobe, zato bodite odprti za inovativne ideje v poslovnem okolju, vendar ostanite prizemljeni in praktični. Dan je primeren za manjša prilagajanja, ki bodo izboljšala vaše odnose s sodelavci in okrepila vašo vlogo v kolektivu.

    Tehtnica

    Za vas je to prelomni dan, saj v ospredje stopijo šarm, diplomacija in poudarek na partnerstvu. Osvobodite se starih prepričanj, ki omejujejo vaš profesionalni napredek, saj je dan kot nalašč za poglobljene pogovore z nadrejenimi ali strankami in za iskanje novih poti v sodelovanju.

    Škorpijon

    Vaše poslovne in socialne mreže bodo danes v središču pozornosti, zato je čas za gradnjo zaupanja in strateških zavezništev. Bodite odprti za spremembe pri delitvi odgovornosti ali virov, saj boste stabilnost v karieri dosegli s premišljenimi prilagoditvami in sodelovanjem.

    Strelec

    Vaša javna podoba in kariera bosta dobili nov zagon, če boste v ospredje postavili diplomacijo in uravnotežen pristop. Izogibajte se prenagljenim odločitvam in raje sodelujte z drugimi pri skupnih projektih, saj danes štejejo premišljeni koraki in konstruktivno sodelovanje.

    Kozorog

    Dan je ugoden za utrjevanje partnerstev in napredovanje na poslovnem področju. Priložnosti za sodelovanje z izobraževalnimi ali tujimi partnerji so na obzorju, zato je pomembno, da se pogovorite o skupnih vrednotah in ciljih. Stabilnost boste dosegli z jasnimi dogovori in strukturiranim pristopom.

    Vodnar

    Danes je poudarek na skupnih virih in poglobljenih poslovnih povezavah, zato gradite na zaupanju in pravičnosti v skupnih projektih. Praktičen in metodičen pristop vam bo pomagal rešiti kompleksne situacije, zato se izogibajte prenaglim spremembam.

    Ribi

    Partnerski odnosi bodo v ospredju, zato je danes idealen čas za harmonična pogajanja in sklepanje kompromisov v poslu. Uporabite svojo ustvarjalnost za izboljšanje sodelovanja in iskanje skupnih rešitev, saj bo uspeh prišel skozi iskreno sodelovanje in prilagodljivost.

    Poslovna in karierna napoved za današnji dan:
    Četrtek, 6. avgusta 2026, je dan za prizemljitev, premišljene prilagoditve in krepitev sodelovanja. Luna v Biku spodbuja opuščanje zastarelih vzorcev in utrjevanje stabilnih temeljev, večerni prehod Venere v Tehtnico pa prinaša več diplomacije, lepote in ravnovesja v poslovna partnerstva. Uspeh danes temelji na zmernosti, harmoniji in jasnih vrednotah, zato se izognite prenagljenim potezam in gradite na preizkušenih strategijah ter zaupanju v sodelavce.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Idiva, Destinykey, Thekit, Indiatimes.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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