Horoskop za nedeljo, 29. marca 2026

Oven

Današnji dan je za ovne izjemno primeren za uresničevanje ciljev in prevzemanje pobude, saj vas vaša energija in odločnost lahko popeljeta do pomembnih prebojev, zlasti na področju kariere. Vaše vodstvene sposobnosti bodo prišle do izraza, zato izkoristite priložnost za predstavitev svojih idej ali začetek novih projektov, kajti sodelavci in nadrejeni vas opazujejo z zanimanjem.

Bik

Biki boste danes čutili potrebo po stabilnosti in dolgoročnem načrtovanju, zato je na poslovnem področju pravi čas za sklepanje dogovorov, podpisovanje pogodb ali pogovore o finančnih zadevah. Zanesite se na svojo vztrajnost in premišljenost, saj lahko vaše odločitve danes postavijo temelje za prihodnjo varnost in rast.

Dvojčka

Dvojčki, danes se vam odpira priložnost za širjenje poslovnih stikov in utrjevanje mreže, saj so v ospredju komunikacija, pogajanja in sodelovanje. Bodite jasni v svojih namenih ter ne spreglejte možnosti za nove projekte ali partnerstva, saj bosta vaša zbranost in hitra prilagodljivost ključ do uspeha.

Rak

Raki, današnja energija vas spodbuja, da se lotite pomembnih sprememb v karieri ali financah, zato je zdaj pravi čas za raziskovanje alternativ, če ste razmišljali o menjavi službe ali večji odgovornosti. Bodite iskreni do sebe glede tega, kaj v službi ne deluje, in pogumno naredite prvi korak k izboljšavam.

Lev

Levi ste danes v središču pozornosti, saj vaša samozavest in ustvarjalnost prinašata nove priložnosti za napredovanje ali prevzem vodilnih vlog. Sprejmite izzive, bodite vidni in pokažite svoje sposobnosti, ker bodo sodelavci in nadrejeni cenili vaš pogum ter inovativnost.

Devica

Device boste današnji dan izkoristile za strateško načrtovanje in urejanje zadev v ozadju, zato se bo poslovni napredek kazal skozi doslednost in natančnost. Posvetite se organizaciji, postavljanju dolgoročnih ciljev ali zaključevanju pomembnih nalog in premislite tudi o finančnih odločitvah, saj se prenagljenost danes ne bo obrestovala.

Tehtnica

Tehtnice, danes sta v ospredju sodelovanje in partnerski odnosi na delovnem mestu, zato boste uspeh dosegli s povezovanjem in skupnim delom. Izkoristite dan za gradnjo zavezništev ali pripravo skupnih projektov, saj bosta vaša diplomacija in sposobnost usklajevanja različnih interesov v veliko pomoč.

Škorpijon

Škorpijoni ste v obdobju preobrazbe in dolgoročnega načrtovanja, zato je danes idealen čas za poglobljeno analizo, pripravo strategij ali sklepanje pomembnih poslovnih dogovorov. Bodite pripravljeni na zakulisne premike, ker vam bo vaša sposobnost prodornega razmišljanja prinesla prednost.

Strelec

Strelci, danes ste bolj izpostavljeni v poslovnem okolju, saj bosta vaša energija in optimizem nalezljiva. Izkoristite ju za postavitev novih ciljev ali prenovo zastarelih načrtov, zato bodite pozorni na to, kaj si res želite doseči, in naredite konkretne korake proti napredku.

Kozorog

Kozorogi, vaše dolgoletno delo in trud se začneta obrestovati, zato lahko danes dobite jasnejšo sliko glede napredovanja ali prevzema vodilnih položajev. Izkoristite dan za predstavitev svojih vizij in bodite pripravljeni prevzeti več odgovornosti, saj sta zrelost in vztrajnost vaši največji prednosti.

Vodnar

Vodnarji, danes je čas za strateške pogovore in načrtovanje prihodnosti, zato se osredotočite na gradnjo trdnih temeljev, naj bo to v obliki novih sistemov, proračunov ali dolgoročnih projektov. Vaša inovativnost in sposobnost razmišljanja izven okvirjev bosta opaženi.

Ribi

Ribe, vaša ustvarjalnost in intuicija danes dobivata konkretnejšo obliko, zato se posvetite načrtovanju in strukturiranju svojih idej, še posebej, če razmišljate o novih poslovnih ali ustvarjalnih projektih. Dan je kot nalašč za postavljanje dolgoročnih ciljev in pripravo na prihodnje uspehe.

Današnja nedelja prinaša močno energijo za poslovne preboje in karierni napredek, saj zvezde spodbujajo jasnost, samozavestno komunikacijo in strateško načrtovanje. Najbolj bodo napredovali tisti, ki so pripravljeni prevzeti pobudo, utrditi sodelovanja ali narediti pogumne premike na svoji karierni poti.

