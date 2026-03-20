Horoskop za petek, 20. marca 2026: Poslovni preobrat ob pomladnem enakonočju

Oven

Danes se začenja vaša sezona, kar pomeni val nove energije in osebne izpostavljenosti. Počutite se pogumno, pripravljeni ste na nove začetke in odločne poteze. V poslu ter karieri je to vaš »zeleni signal« – čas je, da predstavite ambiciozne projekte, prosite za napredovanje ali se lotite vodilnih vlog. Vaša samozavest in odločnost bosta opaženi, zato ne odlašajte.

Bik

Dan je namenjen notranji refleksiji in pripravi na prihodnje poslovne premike. Venera še ni v vašem znamenju, Merkur pa še vedno čisti stare zastoje. Ne začenjajte novih projektov, temveč raje razmislite o dolgoročnih ciljih in odnosih v službi. Pripravljajte teren za večjo stabilnost, ki prihaja proti koncu meseca, saj boste takrat bolje pripravljeni na spremembe.

Dvojčka

Dvojčki, danes se končno zjasni – Merkur se obrne naprej, komunikacija steče in zmeda popusti. Čas je, da izberete eno ključno priložnost in ji namenite vso pozornost. V poslu se osredotočite na projekt, ki vam lahko prinese konkretne rezultate. Jasnost misli vam prinaša nov zagon, zato izkoristite ta trenutek.

Rak

Za vas se odpirajo vrata, ki so bila doslej zaprta. Energija pomladnega enakonočja in Merkurjev obrat prinašata hitrejše reševanje poslovnih zamud in projektov. Zdaj je pravi trenutek, da ponovno odprete pogovore ali ideje, ki so čakale na pravi čas. V karieri lahko naredite odločilen korak naprej, če boste zaupali svojim občutkom.

Lev

Vaša delovna rutina in vsakodnevne naloge dobivajo večji pomen – trud, ki ste ga vlagali v ozadju, bo danes opažen. Pripravite se na večjo izpostavljenost in priznanje za svoje delo. Bodite pripravljeni prevzeti pobudo in stopiti v ospredje projektov, ki jih vodite, saj vas bodo sodelavci podprli.

Devica

Danes je poudarek na organizaciji in učinkovitosti. Uporabite dan za optimizacijo delovnih procesov, delegiranje nalog in odpravo nepotrebnih obremenitev. S tem sprostite prostor za nove poslovne priložnosti, ki so tik za vogalom. Strukturiran pristop vam odpira vrata k večji rasti, zato ostanite dosledni.

Tehtnica

Dan je kot ustvarjen za pomembna pogajanja in dogovore. Jupiter v vašem kariernem sektorju ter Merkurjev obrat vam prinašata jasnost in moč prepričevanja. Vse, kar danes začnete ali formalizirate, ima veliko možnosti za uspeh. Vaš glas bo slišan, zato nastopite samozavestno in premišljeno.

Škorpijon

V ospredju so notranje spremembe glede vaše poslovne poti. Dan je primeren za refleksijo in oceno, ali so vaše trenutne ambicije še vedno prave. Ne hitite z odločitvami – dovolite si čas in prostor, da se jasno izrišejo naslednji koraki v karieri. Premislite, kaj vas resnično motivira.

Strelec

Danes se končujejo zastoji, ki so jih povzročali pretekli mrki in retrogradni Merkur. Prepoznajte spremembe, ki so se začele v začetku meseca, ter jih zdaj pogumno uresničite. Čas je za formalizacijo nove smeri – bodisi napredovanje, menjavo službe ali širitev poslovanja. Pogum vam bo prinesel uspeh.

Kozorog

Dan prinaša priložnost, da ovrednotite svoje dosežke in ponovno uravnotežite delovne obremenitve. Oglejte si, kaj ste dosegli, in premislite, ali so vaši cilji še vedno v skladu z vašimi zmožnostmi in željami. Danes je odličen trenutek za dolgoročno načrtovanje ter prilagoditev strategije, saj boste s tem utrdili svojo pot.

Vodnar

Vaša kreativnost in inovativnost sta danes v ospredju, a ključ do uspeha je v praktičnem uresničevanju idej. Novi poslovni predlogi ali nenavadne priložnosti so na obzorju, vendar jih ocenite z realnimi očmi. Danes lahko navdih spremenite v konkretno dejanje, če boste ostali prizemljeni.

Ribi

Danes se Merkur obrne naprej v vašem znamenju – obdobje zmede in dvomov je končano. V poslu je čas za ponoven zagon ustvarjalnih ali duhovnih projektov, podpis pogodb ali utrditev partnerstev. Zaupajte svoji viziji in stopite samozavestno na novo pot, saj vas bodo spremljale ugodne energije.

Poslovna in karierna napoved za 20. marec 2026:

Danes je prelomnica za komunikacijo, dogovore in nove začetke. Merkurjev obrat prinaša jasnost in odpravlja zastoje, Sončev vstop v Ovna pa vsem znamenjem prinaša pogum za nove poslovne poteze. Čas je za odločnost, premišljene korake ter izkoriščanje priložnosti, ki so čakale na pravi trenutek.

***

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Reddit, Horoscopesocialnetwork, Pressdemocrat, Horoscopeview, Vice.