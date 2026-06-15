  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Horoskop za ponedeljek, 15. junij 2026

    Dan za premišljene korake in odločne poslovne premike
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    15. 6. 2026 | 05:00
    5:42
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Oven

    Danes boste izstopali po svoji komunikativnosti in samozavesti, zato se vam bodo odprla vrata za uspešne sestanke in pogajanja. V poslu se osredotočite na jasne cilje in ne odlašajte z izražanjem svojih idej, saj bodo sodelavci in nadrejeni vašo odločnost nagradili. Če ste v zadnjem času vlagali trud v določen projekt, se lahko danes pokažejo prvi konkretni rezultati.

    Bik

    Vaša vztrajnost in praktičnost bosta danes ključ do napredka, saj bodo poslovni pogovori, zlasti tisti povezani z investicijami ali dolgoročnim načrtovanjem, potekali v vašo korist. Priporočljivo je, da še enkrat pregledate aktualne projekte in naredite manjše popravke, ki bodo dolgoročno prinesli stabilnost in rast.

    Dvojčka

    Vaš čas je zdaj! Vaša sposobnost hitrega razmišljanja in prilagajanja bo danes posebej cenjena, zato izkoristite priložnosti za mreženje, predstavitve in pogovore. Lahko se pojavijo nepričakovane poslovne možnosti, vendar pa ne pozabite oceniti, katera poznanstva in dogovori so resnično v skladu z vašimi dolgoročnimi cilji.

    Rak

    Dan vas spodbuja k razmisleku in notranji umirjenosti, zato si na poslovnem področju vzemite čas za premislek in ne hitite z odločitvami. Vaša čustvena inteligenca vam bo pomagala prepoznati prave priložnosti in se izogniti nepremišljenim potezam, medtem ko vam bodo pogovori z zaupanja vrednimi sodelavci lahko prinesli pomembna spoznanja.

    Lev

    Vaša naravna vodstvena energija bo danes prišla do izraza, zato imate priložnost izpostaviti svoje dosežke in projekte, ki si zaslužijo več pozornosti. Poslovne povezave in mreženje vam lahko prinesejo priznanje ali celo napredovanje. Bodite pogumni in izrazite svoje ideje, a hkrati ocenite, kam usmeriti največ energije.

    Devica

    Dan je kot nalašč za pregled podrobnosti in izboljšave v delovnih procesih, saj bosta vaša natančnost in analitičnost ključni za dolgoročno stabilnost. Posvetite se organizaciji, preverite, ali so vsi poslovni načrti dovolj trdni, in ne odlašajte z uvajanjem sprememb, ki bodo povečale učinkovitost.

    Tehtnica

    Vaša sposobnost povezovanja in iskanja ravnovesja bo danes prišla prav, vendar ne pozabite tudi na lastne poslovne cilje. Preglejte, ali vaša prizadevanja res vodijo v napredek, in po potrebi prilagodite strategijo. Pravi čas je, da se postavite zase in poiščete rešitve, ki bodo koristile tako vam kot sodelavcem.

    Škorpijon

    Vaša intuicija in strateško razmišljanje vas bosta vodila do ključnih spoznanj na poslovnem področju, zato je dan primeren za analizo trenutnega položaja in odkrivanje tistih podrobnosti, ki lahko prinesejo napredek. Ne bojte se prilagoditi načrte, če začutite, da je čas za spremembo.

    Strelec

    Danes vas čaka dinamično sodelovanje in možnost novih partnerstev, saj vam lahko vaša odprtost in optimizem prineseta zanimive poslovne priložnosti. Bodite pozorni, da energijo usmerite v tiste projekte in odnose, ki imajo dolgoročen potencial, ter preglejte, kateri sodelavci ali partnerji so zares vredni vašega zaupanja.

    Kozorog

    Vaša disciplina in odgovornost bosta danes v ospredju, zato se posvetite optimizaciji delovnih procesov in preverite, kje lahko še izboljšate učinkovitost. Odprti pogovori s sodelavci vam bodo pomagali prepoznati področja, kjer je možen napredek, in ne bojte se prevzeti pobude pri uvajanju sprememb.

    Vodnar

    Vaša inovativnost in ustvarjalnost sta danes podprti z dodatno mero razsodnosti, zato lahko ideje, ki jih imate, postanejo resničnost, če jih realno ocenite in prilagodite. Dan je ugoden za fine nastavke novih projektov, vendar ne pozabite, da je za uspeh pomembna tudi premišljena izvedba.

    Ribi

    Vaša občutljivost in intuicija vam danes pomagata prepoznati, kaj vas v poslu resnično izpolnjuje. Pogovori in izmenjava mnenj s sodelavci ali poslovnimi partnerji vam lahko prinesejo jasnost glede naslednjih korakov, zato bodite pozorni na notranji glas in izberite poti, ki so v skladu z vašimi vrednotami.

    Splošna poslovna napoved za dan

    Ponedeljek, 15. junij 2026, je dan, ko se združita moč jasne komunikacije in premišljene, stabilne energije. Največ boste dosegli, če boste združili odkrit pogovor, analizo preteklih dosežkov in pripravljenost na prilagoditve. Dan ni namenjen hitrim prebojem, temveč pametnemu načrtovanju in dolgoročnemu usmerjanju vaših poslovnih prizadevanj, saj bo napredek najbolj trden tam, kjer boste združili iskrenost, refleksijo in vztrajno delo.

    ***

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Metro, Storizen, Themalatree, Yourtango, Hindustantimes, Economictimes.

    Novice  |  Črna kronika
    Hrvaška

    Grozljiva pomorska nesreča pri Splitu, najmanj trije Čehi mrtvi

    Po neuradnih informacijah so reševalci po trčenju potniškega katamarana in francoske jadrnice iz morja rešili štiri ljudi. Enega pogrešajo. Jadrnica potonila.
    14. 6. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zaroka

    Jan Oblak osrečil Olgo Danilović

    Slovenski nogometaš je zaprosil srbsko teniško igralko, njena objava na instagramu je sprožila ogromno čestitk.
    13. 6. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Boštjan Špetič

    Smo čudni podjetniki, ki bi radi plačevali več davkov

    Zakaj Slovenija potrebuje več ambicij, manj trenj, drugačen odnos do kapitala, bolj pametno uporabo umetne inteligence?
    Petra Kovič 14. 6. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Na severovzhodu Slovenije so težave in škodo povzročala močna lokalna neurja

    Ponoči se bo vremensko dogajanje nekoliko umirilo, v notranjosti bodo še občasne padavine, deloma plohe.
    14. 6. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

    Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
    Promo Delo 9. 6. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Plinska infrastruktura

    Povečujejo se zmogljivosti za dobavo plina s Krka

    Hrvaška odpira nov plinovod, ki bo pripomogel k nekajkratnemu povečanju zmogljivosti pretoka plina v Slovenijo.
    15. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Izzivi v energetiki

    Omrežje na robu zmogljivosti, izpadi elektrike so realna možnost

    Postopki umeščanja trajajo dvajset let, primanjkuje na milijarde evrov, potreben velik investicijski cikel.
    Nejc Gole 13. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Feri Lainšček: Otroci so prvič manj inteligentni od staršev

    Sogovornik vidi umetno inteligenco kot močno orodje za analizo, a poudarja, da pri resnični ustvarjalnosti še zdaleč ne dosega človeka.
    12. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več

    Več iz teme

    horoskopastrologijastrateško načrtovanjekariera

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Razno
    Analiza

    Kje se zatika v slovenski logistiki

    Logistika deluje optimalno le takrat, ko podatki tečejo hitreje kot blago.
    15. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Markomentar

    V obeh smereh

    Hrvaška odpira nov plinovod, ki bo pripomogel k nekajkratnemu povečanju zmogljivosti pretoka plina v Slovenijo
    Marko Kočevar 15. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Najstniški zvezdniki bodo izzvali izkušene legende

    SP v nogometu: Svetovno prvenstvo bodo zaznamovali številni zvezdniki z enakim ciljem: karseda dobro reprezentanci pomagati do lovorike.
    Matic Rupnik 15. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Kateri so kolikor toliko poceni avtomobili?

    Nekaj malega mini klasike in električni ob upoštevanju subvencij.
    Gašper Boncelj 15. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Zgodba neomajnih borcev: vzponi, padci in nevidne bitke

    Bratje z igrišča je šestdelna dokumentarna serija o slovenski odbojkarski ekipi.
    15. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Najstniški zvezdniki bodo izzvali izkušene legende

    SP v nogometu: Svetovno prvenstvo bodo zaznamovali številni zvezdniki z enakim ciljem: karseda dobro reprezentanci pomagati do lovorike.
    Matic Rupnik 15. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Kateri so kolikor toliko poceni avtomobili?

    Nekaj malega mini klasike in električni ob upoštevanju subvencij.
    Gašper Boncelj 15. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Zgodba neomajnih borcev: vzponi, padci in nevidne bitke

    Bratje z igrišča je šestdelna dokumentarna serija o slovenski odbojkarski ekipi.
    15. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Dogajanje v Kopru letos še bolj pestro

    V času, ko svet zaznamujejo napetosti, družbena polarizacija in vse večja osamljenost posameznika, Gledališče Koper v sezono vstopa z jasnim sporočilom:
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DONOSNO

    Vprašanje, ki spreminja slovenski turizem

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Kaj če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    Promo Delo 20. 5. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Sovoznik

    Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
    Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

    Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
    9. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

    Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
    10. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Težave z uhajanjem urina pri vadbi in pomen ustrezne intimne nege

    Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODJETNIŠTVO

    Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Razno
    SPREMEMBA

    Ljudje so opazili razliko, še preden je sama dojela, kaj se dogaja

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Poletna uspešnica, ki je osvojila ljubitelje domače zelenjave

    Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
    10. 6. 2026 | 13:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Veste, koliko bi bilo dovolj?

    Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

    Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
    Promo Delo 11. 6. 2026 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Poklicni smerokaz
    Izberi poklic, ne stereotip

    Edino dekle v razredu, danes svetovna prvakinja (video)

    Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
    Promo Delo 10. 6. 2026 | 09:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo