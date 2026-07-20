Horoskop za ponedeljek, 20. julija 2026.

Oven

Danes se boste znašli v vlogi vodje, vendar izstopajte z vsebino in ne z impulzivnostjo. V službi bodite natančni ter jasni, saj bodo vaši argumenti v pogovorih in na sestankih še posebej opaženi. Ne iščite dramatičnih prebojev, temveč raje gradite na premišljenih predlogih. Poslovno: manj je več, zato naj štejejo dejstva.

Bik

Vaša vztrajnost in stabilnost sta danes vaša največja aduta. Na delovnem mestu se izogibajte hitrim odločitvam glede financ ali večjih nakupov, saj je priporočljivo, da pregledate obstoječe naložbe ali varčevalne načrte. Premišljena analiza lahko prinese dolgoročne koristi, zato poslovno področje zahteva potrpežljivost.

Dvojčka

V karieri se obetajo iskrice novih idej, vendar Merkurjev retrogradni vpliv opozarja na previdnost pri sprejemanju odločitev. Lahko se pojavijo zanimive priložnosti, a z dokončnimi obljubami še počakajte, saj prava jasnost prihaja v naslednjih dneh. Poslovno: najprej premislite, nato ukrepajte.

Rak

Na poslovnem področju vas lahko danes opazijo prav zaradi drobnih, a pomembnih interakcij. Ne podcenjujte moči neformalnih pogovorov, saj se lahko iz kratkega klepeta razvije nova priložnost. Bodite odprti za sodelovanje in hkrati zbrani, ker vas lahko motnje hitro zmotijo.

Lev

Pred vami je obdobje večje prepoznavnosti, vendar današnji dan še ni namenjen velikim nastopom. Osredotočite se na pripravo in načrtovanje, saj v ozadju postavljate temelje za prihodnje uspehe. Vaša samozavest bo v naslednjih dneh še bolj zasijala, zato je poslovno priprava ključna.

Devica

Dan je kot nalašč za povezovanje in izmenjavo izkušenj. Zaupajte v moč sodelovanja, saj vam lahko pogovori z zaupanja vrednimi sodelavci ali mentorji odprejo nova vrata. Ne hitite z rezultati, temveč vlagajte v odnose in mreženje, kar se bo obrestovalo na dolgi rok.

Tehtnica

Vaša diplomatska žilica je danes še posebej izrazita. V službi se osredotočite na sodelovanje in skupno rast, saj vam takt in pravičnost lahko prineseta priznanje ter utrditev ugleda. Poslovno okolje spodbuja sodelovanje, zato bodite odprti za skupinske projekte in kompromise.

Škorpijon

Danes boste imeli priložnost, da z notranjo jasnostjo začrtate svojo nadaljnjo karierno pot. Pretekle izkušnje vam lahko pomagajo sprejeti bolj premišljene odločitve, vendar ne dovolite, da vas preteklost omejuje. Izkoristite novo perspektivo za usmeritev v prihodnost.

Strelec

Dan je primeren za načrtovanje novih projektov, še posebej tistih, povezanih z učenjem ali potovanji. Namesto hitrega začetka raje zbirajte informacije in pripravljajte teren za rast, ki bo sledila, ko se Merkur obrne v direktno gibanje. Poslovno: priprava je pol uspeha.

Kozorog

Čeprav se lahko zdi, da napredek danes poteka počasneje, se zanesite na svojo vztrajnost in delavnost. Vaše dosedanje delo se bo kmalu obrestovalo, zato nadaljujte z zbranostjo in načrtovanjem. Poslovno področje je stabilno, zato zaupajte v proces.

Vodnar

Vaša inovativnost danes pride do izraza na subtilen način, saj lahko nova ideja ali pristop prinese dolgoročne koristi. Merkurjeva previdnost svetuje, da z novostmi še nekoliko počakate, vendar bo to, kar zdaj ustvarite, v prihodnje obrodilo sadove. Poslovno: ustvarjalnost potrebuje čas.

Ribi

Neptunov retrogradni vpliv vas spodbuja k realnemu pogledu na karierne cilje. Izogibajte se idealiziranju projektov ali sodelavcev in se raje osredotočite na konkretne načrte ter naloge. Poslovno področje zahteva disciplino in postopnost.

Splošna poslovna napoved za ponedeljek, 20. julija 2026

Današnji dan je namenjen pripravi, tehtanju možnosti in utrjevanju vezi. Merkurjev retrogradni vpliv v znamenju Raka, skupaj z močnimi aspekti Jupitra in Plutona, spodbuja previdnost ter premišljenost. Izogibajte se prenagljenim odločitvam, krepite pomembne stike in gradite temelje za večje uspehe, ki sledijo v drugi polovici meseca.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Lifestyleasia, Cafeastrology, Yourtango, Indiatimes, Storizen, Horoscop-urania, Metro.