Oven

Dan je primeren za umirjen premislek o tem, kaj vam daje občutek varnosti in kaj bi radi izboljšali. V službi ne hitite z dogovorom ali odločitvijo samo zato, da bi čim prej nekaj sklenili, saj se vam bo bolj obrestovalo, če boste ponudbo izpilili, preverili ceno ali dokončali nalogo, ki lahko vpliva na vaše prihodke.

Bik

Lažje boste vedeli, kaj si želite, zato je pravi čas, da prevzamete pobudo. Izberite en jasen cilj in se mu posvetite. Če predstavljate projekt, prosite za več odgovornosti ali želite narediti dober prvi vtis, nastopite samozavestno in stvarno.

Dvojčka

Dan vam lahko prinese željo po miru in urejanju misli. Ni treba, da ste ves čas v središču pozornosti, zato se na poslovnem področju raje lotite nedokončanih nalog, raziščite možnosti in v miru pripravite naslednji korak. Skrbna komunikacija s sodelavci bo koristnejša od velikega javnega nastopa.

Rak

Podpora pravih ljudi vam lahko pomaga jasneje videti prihodnje možnosti. Oglasite se komu, s komer delite podobne cilje, ali sprejmite povabilo k sodelovanju. Pogovor ali stik, ki se začne danes, bi lahko pozneje postal pomemben za vašo kariero.

Lev

Dan vam lahko prinese več pozornosti in priložnost, da pokažete, kaj zmorete. V službi predstavite svoje rezultate, se pogovorite z nadrejenim ali se prijavite na zanimivo delovno mesto. Pred nastopom se dobro pripravite, saj bo vaša samozavest največ vredna, če jo bodo spremljali konkretni argumenti.

Devica

Razmišljali boste širše in lažje prepoznali, kam bi radi usmerili svojo energijo. Dan je primeren za raziskovanje izobraževanj, tečajev ali novih poklicnih možnosti. Tudi rutinske naloge bodo lažje, če jih boste povezali z dolgoročnim ciljem.

Tehtnica

Nekaj, kar je bilo doslej nejasno, lahko razjasnite z natančnejšim pregledom. Pri delu se posvetite številkam, pogodbenim določilom, skupnim sredstvom ali skritim stroškom. V morebitnem nesoglasju se izogibajte boju za prevlado, saj boste več dosegli z mirno analizo in jasnimi podatki.

Škorpijon

Drugačen pogled vam lahko pomaga izboljšati načrt, zato prisluhnite sogovorniku, še preden odgovorite. Poslovno bodo v ospredju sestanki, pogovori s strankami, pogajanja in sodelovanja. Glede denarja ali skupnih obveznosti se dogovorite o jasnih pogojih.

Strelec

Sonce v vašem znamenju spodbuja nove zamisli, vendar bo uspeh danes odvisen predvsem od dobre organizacije. Uredite urnik, pospravite zaostanke in poiščite drobne ovire, ki upočasnjujejo delo. Večji načrt razdelite na manjše, izvedljive korake.

Kozorog

Ustvarjalna zamisel lahko dobi tudi praktično vrednost, če ji namenite dovolj pozornosti. Pri delu se lotite vsebin, trženja, oblikovanja ali predstavitve, pri katerih lahko pokažete izvirnost. Če vas ponavljajoče se naloge utrujajo, poskusite spremeniti vrstni red dela, nato pa zamisel podprite z dobrim načrtom.

Vodnar

Morda boste potrebovali več miru, vendar to ne pomeni, da bo dan neploden. Posvetite se pripravi, urejanju dokumentov, elektronske pošte ali delovnega prostora. Pogovor z zaupanja vrednim sodelavcem vam lahko pomaga dobiti svež pogled na projekt.

Ribi

Besede bodo danes vaše pomembno orodje, zato izkoristite čas za sestanke, pisanje, učenje ali krajše dogovore. Intuicija vam lahko pomaga najti pravi pristop, vendar sporočila pred pošiljanjem še enkrat preberite, saj bi lahko majhna nepazljivost povzročila nepotrebno zmedo.

Posel in kariera danes

Ponedeljek je primeren za utrjevanje temeljev, preverjanje podrobnosti in premišljeno izboljševanje načrtov. Vztrajnost, dobra organizacija in odprtost za ustvarjalne rešitve bodo učinkovitejše od prenagljenih potez.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Metro, Lifestyleasia, Hellomagazine, Lunimori, Courant.