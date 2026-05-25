Horoskop za ponedeljek, 25. maja 2026

Oven

Današnji dan prinaša Ovnom energijo za drzne poslovne poteze in ustvarjalne preboje, saj vam sposobnost jasnega izražanja lahko odpre vrata k novim projektom ali izboljša odnose z nadrejenimi. Bodite pozorni na nepremišljene izjave in preverite sporočila, preden jih pošljete – premišljenost vam bo prinesla največji uspeh.

Bik

Za Bike je ponedeljek idealen za strateške pogovore in dolgoročno načrtovanje, ker Mars v vašem znamenju poudarja zanesljivost in praktičnost. To lahko izkoristite pri dogovorih s sodelavci ali nadrejenimi. Dan je ugoden za poslovna srečanja, izogibajte pa se nepotrebnim stroškom in impulzivnim nakupom.

Dvojčka

Dvojčki boste danes blesteli v komunikaciji in mreženju, kajti vaša prilagodljivost in hitrost razmišljanja vam lahko prineseta nove poslovne priložnosti ali utrdita vaš položaj v ekipi. Pazite, da se ne preobremenite z obljubami – izberite le projekte, kjer lahko resnično zasijete.

Rak

Raki boste danes uspešno gradili odnose na delovnem mestu s svojo čustveno inteligenco. Sodelovanje in skupinsko delo bosta prinesla najboljše rezultate, vendar se izognite prenaglim odzivom. Ostanite mirni in se osredotočite na konstruktivno reševanje izzivov.

Lev

Levi lahko pričakujete priložnosti za izpostavitev in priznanje v kolektivu, saj vam bo vaša naravna karizma pomagala pri prevzemanju vodilnih vlog. Naj vas ne zanese v nepotrebno zapravljanje ali iskanje potrditve prek materialnih stvari. Osredotočite se na dolgoročne cilje in stabilnost.

Devica

Za Device je dan pisan na kožo – organiziranost in pozornost do podrobnosti bosta vaši prednosti. V službi lahko optimizirate procese in izboljšate učinkovitost, poleg tega pa je priložnost tudi za uvajanje novih metod dela, ki bodo povečale vašo profesionalno varnost.

Tehtnica

Tehtnice boste danes gradile mostove z diplomacijo in sodelovanjem. Uporabite svoje komunikacijske spretnosti za reševanje morebitnih nesporazumov in utrjevanje poslovnih odnosov. Ustvarjalno sodelovanje bo še posebej obrodilo sadove, zato ne delujte v osami.

Škorpijon

Škorpijoni boste danes izstopali po globokih vpogledih in strateškem razmišljanju, zato se odločajte počasi in premišljeno. Čustvena jasnost vam bo pomagala postaviti zdrave meje v službenem okolju, vaša potrpežljivost pa bo nagrajena.

Strelec

Strelci boste danes odprti za nove ideje in rešitve, kar bo pomagalo razbliniti napetosti na delovnem mestu. Sproščen pristop in prilagodljivost lahko prineseta presenetljivo dobre rezultate, še posebej pri skupinskih projektih ali reševanju izzivov.

Kozorog

Za Kozoroge je danes ključna disciplina, saj vam bosta vztrajnost in premišljenost prinesli stabilen napredek na karierni poti. Pogovori s sodelavci ali nadrejenimi bodo usmerjeni v dolgoročne cilje, zato izkoristite priložnost za utrditev svojega položaja.

Vodnar

Vodnarji boste danes blesteli z inovativnimi rešitvami in nenavadnimi pristopi k delu. Sodelovanje z enako mislečimi bo spodbudilo napredek, zato ne oklevajte s predlogi za izboljšave v ekipi. Imejte odprt um, vendar vse ideje tudi preudarno preverite.

Ribi

Ribe boste danes polne ustvarjalnih zamisli, vendar jih poskušajte čim bolj prizemljiti in jih pretvoriti v konkretne korake. Sodelovanje in sočutje do sodelavcev vam lahko pomagata uresničiti zamisli in izboljšati delovno vzdušje.

V ponedeljek, 25. maja 2026, bodo v ospredju komunikacija, ustvarjalno sodelovanje in premišljeno načrtovanje. Vpliv Dvojčkov spodbuja duhovno gibčnost, Mars v Biku pa prinaša potrpežljivost in stabilnost. Dan je idealen za strateške pogovore, skupno iskanje rešitev in krepitev profesionalnih vezi, zato lahko s preudarnostjo in odprtostjo vsak znak uspešno izkoristi današnje poslovne priložnosti.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Yourtango, Sasdigitaltv, Storizen, Astrosofa, Economictimes, Horoscopeoftoday, Elle.