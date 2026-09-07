Horoskop za ponedeljek, 7. september 2026

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    FOTO: Shutterstock 
    Galerija
    FOTO: Shutterstock 
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    7. 9. 2026 | 05:55
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    Oven (21. 3. – 19. 4.)

    Današnji dan prinaša umirjeno, a učinkovito energijo. Jutro je kot nalašč za sestanke, predstavitve in hitre odločitve, kasneje pa se tempo umirja. Na poslovnem področju stavite na premišljene, dobro načrtovane poteze, saj prenagljenost ne bo obrodila sadov. Ne hitite – manj je več, zato raje dokončajte eno pomembno nalogo, kot da bi se razpršili. Popoldne se izogibajte večjim finančnim tveganjem, kajti previdnost je vaša zaveznica.

    Bik (20. 4. – 20. 5.)

    V ospredju so družina, stabilnost in varnost. V poslu in karieri je danes pomembno, da se izognete konfliktom ter raje stavite na sodelovanje in odprt pogovor, saj bo to prineslo večje koristi. Jutro je idealno za timsko delo in pripravo novih predlogov, popoldne pa prinaša možnost za ureditev financ ali prejem čakajočega plačila. Ne iščite tveganj, temveč utrjujte temelje, kajti dolgoročna stabilnost je ključ do uspeha.

    Dvojčka (21. 5. – 20. 6.)

    Vaša komunikacija bo danes izjemno prepričljiva, zato izkoristite jutro za predstavitve, mreženje in reševanje starih poslovnih zadev. Popoldne se osredotočite na dokončanje nalog in ne odpirajte novih projektov, dokler niso obstoječi zaključeni. Vaš profesionalni ugled bo rasel, če boste pokazali praktičen pristop in pozornost do podrobnosti, saj bodo sodelavci cenili vašo zanesljivost.

    Rak (21. 6. – 22. 7.)

    Dan je čustveno obarvan, a na poslovnem področju ohranjate zbranost. Jutranji del dneva je primeren za rutinske naloge, popoldne pa prinaša več samozavesti in možnost za napredovanje ali dodatno odgovornost. Izogibajte se konfliktom glede denarja ali lastnine, raje rešujte težave z umirjenostjo in diplomacijo, kajti to bo dolgoročno prineslo boljše odnose.

    Lev (23. 7. – 22. 8.)

    Vaša prisotnost v službi ne bo ostala neopažena. Jutro izkoristite za mreženje in dogovore, kasneje pa se raje posvetite dokončanju nalog in delu v ozadju, saj boste tako pokazali svojo zanesljivost. Vaša prizadevnost bo opažena, zato lahko zvečer pričakujete priznanje ali pohvalo. Izognite se nepotrebnim tveganjem in se raje držite preverjenih poti, ker boste tako ohranili ugled.

    Devica (23. 8. – 22. 9.)

    Odličen dan za natančno, sistematično delo. Vaša organiziranost in pozornost do podrobnosti bosta nagrajeni, še posebej, če vas nadrejeni opazujejo. Finančno se lahko pokažejo rezultati preteklih vlaganj, a pred večjimi odločitvami temeljito preverite vse možnosti. Ne dovolite, da vas perfekcionizem izčrpa – praktičnost naj vodi vaše odločitve, saj boste tako dosegli večji uspeh.

    Tehtnica (23. 9. – 22. 10.)

    Dan je namenjen popravkom in urejanju poslovnih temeljev. Preglejte dokumentacijo, pogodbe in odprte zadeve – previdnost pred napakami se vam bo obrestovala. Popoldne lahko prinese več odgovornosti, zato bodite pripravljeni hitro reagirati. Finančno se zanašajte na nasvete izkušenih sodelavcev, kajti tako boste sprejeli boljše odločitve.

    Škorpijon (23. 10. – 21. 11.)

    Jutro lahko prinese nekaj zmede, a popoldne se vaša pozornost usmeri na resne poslovne premike. Čas je za premislek o smeri vaše kariere ali spremembah v timu. Premišljeno in z namenom lahko dosežete pomemben preobrat, saj bodo vaše odločitve vplivale na prihodnost. Večje finančne odločitve raje preložite na kasnejši čas, ker bo takrat slika jasnejša.

    Strelec (22. 11. – 21. 12.)

    Začetek dneva je idealen za sodelovanje in pogajanja, a popoldne zahteva več previdnosti. Ne podajajte se v tvegane posle ali podpisovanje pomembnih pogodb brez temeljite analize, saj bi to lahko vodilo do zapletov. Uporabite svojo radovednost za raziskovanje novih idej, a ostanite prizemljeni in odgovorni pri vsakdanjih nalogah, ker bo to okrepilo vaš položaj.

    Kozorog (22. 12. – 19. 1.)

    Dan je namenjen zaključevanju nalog in analitičnemu delu. Jutro izkoristite za urejanje zamud in načrtovanje, popoldne pa se odprejo možnosti za izboljšanje odnosov s strankami ali partnerji. Finančno bodite pozorni na podrobnosti, še posebej pri skupnih naložbah, saj lahko previdnost prepreči morebitne težave. Ne hitite, raje premišljeno načrtujte naslednje korake.

    Vodnar (20. 1. – 18. 2.)

    Danes stavite na ustvarjalnost in prilagodljivost. Jutranje ure so odlične za inovativne rešitve in marketing, popoldne pa je čas za natančno izvajanje dogovorjenega. Vaša sposobnost sodelovanja bo ključna za uspeh v ekipi ali pri pogajanjih, saj boste z odprtostjo dosegli več. Izogibajte se impulzivnim nakupom in vlaganjem, ker bi to lahko ogrozilo vaše finance.

    Ribi (19. 2. – 20. 3.)

    Natančnost in praktičnost sta vaši zaveznici. Jutro izkoristite za urejanje delovnega prostora ali pogovore o nepremičninah, popoldne pa za ustvarjalne rešitve in učinkovito komunikacijo. Ne pustite, da vas čustva zanesejo v nepremišljene odločitve, saj bodo premišljenost in vztrajnost prinesli največ rezultatov.

    Splošna poslovno-karierna napoved za ponedeljek, 7. 9. 2026:
    Dan je pod vplivom praktičnih, natančnih energij, ki podpirajo premišljeno delo in jasne dogovore. Največ boste dosegli z metodičnim pristopom, urejanjem podrobnosti in realnim pogledom na zadeve, saj bo tako vaše delo bolj učinkovito. Izogibajte se prenagljenim odločitvam in konfliktom – počasni, a premišljeni koraki bodo prinesli trajne rezultate in priznanje v službi ali poslu. Želimo vam uspešen in uravnotežen začetek tedna!

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologycafe, Bookofhoroscopes, Rashifal, Astrologylo, Thekit, Yourtango, Ask-oracle, Economictimes.

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