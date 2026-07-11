Horoskop za soboto, 11. julija 2026

Oven (21. 3. – 19. 4.)

Danes vas poganja močna želja po napredku in jasni komunikaciji, zato lahko sodelovanje v timu ali pogovor s sodelavci prinese pomemben preobrat v karieri. Ne bojte se izpostaviti svojih idej, saj prav vaša odkritost lahko vodi do novih priložnosti ali celo priznanja s strani nadrejenih. Finančno bodite previdni pri večjih odločitvah in se izogibajte nepremišljenim vlaganjem.

Bik (20. 4. – 20. 5.)

Vaša vztrajnost in praktičnost se danes obrestujeta, ker bodo poslovni pogovori in dogovori uspešni, če boste prisluhnili sogovornikom in pokazali pripravljenost na prilagoditve. Dan je kot nalašč za pregled finančnih načrtov ali dolgoročnih naložb, zato se lahko v službi pojavijo možnosti za vodenje ali mentorstvo.

Dvojčka (21. 5. – 20. 6.)

Luna v vašem znamenju prinaša mentalno ostrino in izjemno intuicijo, zato je dan idealen za ustvarjalne projekte, raziskave ali hitro reševanje težav. Uspeh vas čaka, če boste svoje ideje takoj pretvorili v konkretne korake, saj lahko na delovnem mestu presenetite z inovativnim predlogom ali rešitvijo.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

Odprt pogovor in jasna izražanja čustev vam lahko danes odprejo vrata do novega sodelovanja ali izboljšajo odnose v kolektivu. Sodelovanje z vplivnimi osebami ali večje mreženje lahko prinese nepričakovane karierne priložnosti, zato bosta vaša kreativnost in iskrenost opaženi, kar lahko vodi v napredovanje ali dodatne projekte.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Danes ste pod drobnogledom, saj bosta vaša samozavest in sposobnost vodenja opaženi pri nadrejenih. Ne bojte se izpostaviti s svežo idejo ali prevzeti odgovornosti za pomemben projekt, ker bodo dolgoročno načrtovanje in premišljene poteze prinesle več koristi kot impulzivne odločitve. Čas je, da zasijete!

Devica (23. 8. – 22. 9.)

Pragmatičnost in pozornost do detajlov vas danes vodita do priznanja v službi, zato bodite odprti za predloge sodelavcev in prilagodite načrte, kjer je to smiselno. Dan je ugoden za pogajanja, sklepanje dolgoročnih dogovorov ali predstavitev ambicioznih idej, saj sta vaša doslednost in zanesljivost ključ do uspeha.

Tehtnica (23. 9. – 22. 10.)

Danes se izogibajte nepotrebnim konfliktom in se raje posvetite strateškemu načrtovanju. Vaša sposobnost analize in diskretnost lahko razkrijeta nove priložnosti ali rešita dolgotrajne izzive na delovnem mestu, zato previdno z novimi finančnimi obveznostmi – najprej preverite vse podrobnosti.

Škorpijon (23. 10. – 21. 11.)

Jasna in odkrita komunikacija danes odpira vrata k napredku in večji vlogi v kolektivu. Če vodite projekt ali tim, boste z odločnostjo in premišljenimi spremembami dosegli pomembne rezultate, saj se lahko pretekla vlaganja ali trud začneta obrestovati – bodite pripravljeni sprejeti zasluženo priznanje.

Strelec (22. 11. – 21. 12.)

Izkoristite dan za pogovor o svojih ambicijah in dolgoročnih ciljih, ker lahko kratki, a pomenljivi pogovori prinesejo nove smernice ali ponudbe, povezane z izobraževanjem, potovanji ali inovacijami. Na delovnem mestu boste izstopali s produktivnostjo in jasnimi rešitvami.

Kozorog (22. 12. – 19. 1.)

Dan je kot ustvarjen za strateške poslovne poteze in natančno komunikacijo. Če načrtujete pogajanja ali predstavitev, se zanesite na svojo metodičnost in prilagodljivost, saj so pričakovani finančni prilivi ali priznanje za inovativne ideje na obzorju. Prevzemite odgovornost in pokažite svojo zanesljivost.

Vodnar (20. 1. – 18. 2.)

Sodelovanje in izmenjava idej z drugimi bosta danes prinesla navdih in nove smernice. Bodite odprti za predloge sodelavcev in pripravljeni prilagoditi načrte, če se pokaže boljša rešitev, saj ustvarjalnost, podprta z logično organizacijo, vodi k večji učinkovitosti in morebitnemu priznanju.

Ribi (19. 2. – 20. 3.)

Dan je idealen za refleksijo in tiho opazovanje dogajanja v službi, zato vam lahko zapisovanje idej ali poglobljen razmislek pomagata razjasniti naslednje korake v karieri. Izogibajte se prenagljenim odločitvam in raje zaupajte svoji intuiciji ter postopoma uresničujte zastavljene cilje.

Današnji dan v poslovnem in kariernem smislu spodbuja jasnost, odprtost in prilagodljivost, ker so kratki pogovori, premišljene odločitve ter iskreno sodelovanje tisti dejavniki, ki lahko sprožijo pomembne preboje in vas usmerijo proti večji prepoznavnosti ali napredovanju v prihodnjih tednih. Zaupajte svoji presoji in pogumno stopite v ospredje!

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologyindigo, Indiatimes, Vice, Almanac, Economictimes, Pressdemocrat, Horoscopeoftoday, Yourtango.