  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Dnevni horoskop za soboto, 12. septembra

    Dan, ko se poslovna energija prepleta z diplomacijo in jasnostjo.
    Dan za poslovne uspehe in nova zavezništva. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Dan za poslovne uspehe in nova zavezništva. FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    12. 9. 2026 | 05:00
    4:54
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Oven

    Danes boste občutili olajšanje po napornem obdobju, saj vas energija Marsa spodbuja k dejanjem, Saturn pa ne ovira več vaših načrtov. To je pravi trenutek za pogumne poslovne poteze in reševanje nalog, ki so čakale na pravi zagon. V komunikaciji bodite pozorni na podrobnosti in ne nasedajte lepim besedam, zato preverite vse dogovore.

    Bik

    V ospredju je iskanje stabilnosti in dolgoročnih rešitev, zato je dan kot nalašč za utrjevanje odnosov s sodelavci in nadrejenimi. Prizadevanja za izboljšanje delovnega okolja bodo opažena in nagrajena. Zaupajte svoji vztrajnosti, vendar ne hitite v nepreverjene projekte.

    Dvojčka

    Vaša komunikativnost je danes na višku, zato je to odlična priložnost za predstavitev novih idej ali pogajanja z nadrejenimi. Sodelovanja in skupinski projekti bodo uspešni, če boste jasni in iskreni v svojih namerah. Bodite odprti za konstruktivne predloge.

    Rak

    Dan prinaša več topline in razumevanja v poslovnih odnosih, zato prisluhnite sodelavcem in pokažite empatijo – to vam lahko odpre nova vrata. Če vas čakajo pomembne odločitve, si vzemite čas in ne reagirajte prenagljeno. Sodelovanje je danes ključ do uspeha.

    Lev

    Vaša samozavest in vodstvene sposobnosti bodo danes v ospredju, zato je priložnost za priznanje ali celo napredovanje na dosegu roke, če boste znali združiti odločnost s sodelovalnim duhom. Bodite odprti za povratne informacije in ne pozabite na timsko delo.

    Devica

    Danes je eden vaših najmočnejših dni v mesecu, saj vas praktičnost in natančnost vodita do uspešnega zaključka projektov. Ne odlašajte z začetkom novih nalog – danes lahko naredite velik korak naprej v karieri. Izkoristite svežo energijo in bodite proaktivni.

    Tehtnica

    Diplomacija in sposobnost sklepanja kompromisov bosta vaši glavni prednosti. To je odličen čas za mreženje, dogovarjanje in grajenje novih poslovnih partnerstev. Bodite pozorni na podrobnosti v dogovorih in ne sprejemajte odločitev prenagljeno.

    Škorpijon

    Dan je idealen za strateško načrtovanje in postopno uresničevanje ciljev, zato ne prehitevajte dogodkov, temveč premišljeno izbirajte naslednje korake. Vaša vztrajnost in sposobnost opazovanja bosta danes ključni za napredek na poslovnem področju.

    Strelec

    V ospredju so pogajanja in izmenjava mnenj, zato zaupajte svojim sposobnostim in se ne zapirajte vase – odprtost za dialog vam bo prinesla nove možnosti. Če se pojavijo ovire, jih premagajte z optimizmom in vztrajnostjo.

    Kozorog

    Vztrajnost in doslednost ostajata vaši najmočnejši orožji, zato se danes osredotočite na tekoče naloge in ne tvegajte z nenadnimi spremembami. Vaša prizadevnost bo opažena in nagrajena, zato nadaljujte v svojem ritmu.

    Vodnar

    Vaše inovativne ideje imajo danes priložnost, da postanejo resničnost – če jih boste znali predstaviti pravim ljudem. Sodelovanje in praktična izvedba sta ključ do uspeha, zato se ne zapirajte med štiri stene, temveč poiščite podporo v sodelavcih.

    Ribi

    Dan je primeren za jasnejše zastavljanje ciljev in strukturiranje vaših zamisli. Intuicija vam bo v pomoč, vendar ne pozabite na realen načrt, preden se lotite večjih poslovnih odločitev. Bodite odprti za konstruktivne kritike in se ne prenaglite.

    Splošna poslovna napoved za 12. september 2026

    Dan spodbuja natančnost, sodelovanje in premišljeno delovanje. Z energijo device in tehtnice so v ospredju jasna komunikacija, zanesljivost in mreženje. Največ boste dosegli s postopnimi in premišljenimi koraki ter odprtostjo za sodelovanje. Izkoristite dan za utrjevanje poslovnih vezi in pripravo na nove uspehe.

    ***

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Bookofhoroscopes, Storizen, Vice, Idiva, Pressdemocrat, Asttrolok.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Diplomatske vezi

    Član SD bo novi izraelski častni konzul, iz stranke poziv k njegovi izključitvi

    Njegovo imenovanje se je zgodilo sočasno z obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v državi.
    Jure Kosec 10. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Primerjava stanovanjskih posojil

    Posodijo 100.000 evrov, vrnete jih 150.000: na katero banko po kredit

    S primerjavo ponudb bank tudi do več kot deset tisoč evrov prihranka.
    Aleksandar Lukić 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Dallas

    Donald Trump razburil, Dončićevo menjavo je označil za najslabšo v zgodovini

    Več kot leto in pol po šokantni selitvi Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles odločitev nekdanjega vodstva Mavericks še vedno buri duhove.
    10. 9. 2026 | 07:14
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    NIJZ

    Veliko število obolelih otrok, vse kaže na norovirus

    Na OŠ Koseze in OŠ Božidarja Jakca je od pouka izostalo veliko učencev. NIJZ iz preventivnih razlogov zaprl šolsko kuhinjo.
    10. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

    Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
    8. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    MOS 2026 pred vrati: 650 razstavljavcev in 1.100 blagovnih znamk iz 22 držav

    Med 16. in 20. septembrom bo Celjski sejem gostil 58. MOS, največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širši regiji.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podpredsednik EIB

    EIB bi sofinancirala Jek2 in vzporedni tir

    Odstranili smo stigmo s financiranja obrambe, ki so se je izogibale tudi poslovne banke, meni Marek Mora.
    Nejc Gole 12. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering

    Če te ni na sejmu, se kupec druži s konkurenco

    V tekmi s konkurenco gre za to, koliko avtomatizacije lahko zagotoviš, in manj za inovacije, pojasnjujeta Gregor Ledinek in Andrej Novak, Ledinek Engineering.
    Milka Bizovičar 11. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Memorandum

    Eles in Plinovodi v partnerstvu z Japonci za razvoj vodikovega ekosistema

    Prvi skupni vodikov projekt bo okrepil odpornost slovenske energetske infrastrukture ter postavil temelje za razvoj ogljično nevtralnega vodikovega ekosistema.
    Nejc Gole 10. 9. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kadrovske štipendije

    Kadrovska štipendija lahko da prednost v bitki za talente

    Podjetja morajo do konca leta poročati v evidenco kadrovskih štipendij.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    karieraposelpodjetništvodnevni horoskopastrologijazodiakalna znamenjaposlovni horoskop

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Promet

    V Franciji iztiril potniški vlak, poškodovanih najmanj 44 ljudi

    Na vlaku, ki je peljal med normandijskima mestoma Rouen in Caen, je bilo 186 potnikov. Železniške oblasti in policija preiskujejo vzroke nesreče.
    12. 9. 2026 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Prepogljivci

    Preizkusili smo Samsungov zložljivi telefon fold 8 in občutki so odlični

    Galaxy Z fold 8 prinaša kompaktnejše mere, dobre kamere, vrhunski procesor in vzdržljivo baterijo. Kljub visoki ceni še vedno stane manj kot Applov iphone duo.
    Staš Ivanc 12. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Sporna odstavka 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij

    Prejeli smo: Toda sedemindvajsetletni molk institucij ob tako resnih in dokumentiranih vprašanjih prav tako ne more biti zadovoljiv odgovor pravne države.
    12. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Neformalni arhiv čakanja z zidu nekdanje vojašnice maršala Tita

    Čakanje je stvar tistega, ki nima moči odločati, pravi Matej Nahtigal, pravi fotograf, filmski režiser in ustvarjalec projekta Još 327 dana.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:05
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Katarina Hergouth: Kosovel je spremljal svet okoli sebe in se z njim soočal

    Kosovel je umrl mlad, a je pustil za seboj osupljivo zapuščino: več kot tisoč pesmi, dnevnike, zapiske in druge sledi ustvarjanja, pravi Katarina Hergouth.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Sporna odstavka 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij

    Prejeli smo: Toda sedemindvajsetletni molk institucij ob tako resnih in dokumentiranih vprašanjih prav tako ne more biti zadovoljiv odgovor pravne države.
    12. 9. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Neformalni arhiv čakanja z zidu nekdanje vojašnice maršala Tita

    Čakanje je stvar tistega, ki nima moči odločati, pravi Matej Nahtigal, pravi fotograf, filmski režiser in ustvarjalec projekta Još 327 dana.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:05
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Katarina Hergouth: Kosovel je spremljal svet okoli sebe in se z njim soočal

    Kosovel je umrl mlad, a je pustil za seboj osupljivo zapuščino: več kot tisoč pesmi, dnevnike, zapiske in druge sledi ustvarjanja, pravi Katarina Hergouth.
    Pia Prezelj 12. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    »Tu nisi samo številka«

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

    Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

    V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
    11. 9. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    FINANCE

    Slovenska podjetja ne smejo več čakati

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Temperature so padle: je vaš dom pripravljen?

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti.
    11. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

    Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od razvoja do pacienta: zagotavljanje varnosti medicinskih pripomočkov

    Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
    Promo Delo 11. 9. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj kažejo podatki o poškodbah mladostnikov

    Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
    Promo Delo 9. 9. 2026 | 13:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kje do kredita z nižjo obrestno mero

    Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
    Delo 7. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kaj vse vam pripada, ko zbolite? (video)

    Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
    9. 9. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

    Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

    Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
    9. 9. 2026 | 11:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo