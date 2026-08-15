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    Horoskop za soboto, 15. avgusta 2026

    Poslovni uspehi in nova karierna poglavja: Dan, ki prinaša priložnosti za preobrat in rast na kariernem področju.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    15. 8. 2026 | 05:00
    5:57
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    Oven

    Današnji dan je kot nalašč za urejanje rutinskih nalog in odpravljanje starih napak. V službi bodite pozorni na podrobnosti in se izogibajte prenagljenim odločitvam, saj bo vaš analitičen pristop opažen. Denarno področje zahteva nekaj discipline, zato se izognite impulzivnim nakupom. Pri delu s sodelavci stavite na potrpežljivost in jasnost.

    Bik

    Vaša ustvarjalnost je danes na višku, zato izkoristite vsak trenutek za snovanje novih idej. V poslovnem okolju se lahko pojavijo priložnosti za napredovanje ali prepoznavnost, če ostanete zbrani in vztrajni. Previdni bodite pri zapravljanju za hobije ali zabavo – naj bo proračun pod nadzorom. Sproščeno vzdušje vam omogoča, da se dokažete.

    Dvojčka

    Družina in dom danes prevzemata osrednjo vlogo, vendar lahko tudi na kariernem področju naredite pomembne premike, če si vzamete čas za premislek. Izogibajte se večjim finančnim vlaganjem in ostanite zvesti preizkušenim metodam. V službi bodite diplomatski in pripravljeni na sodelovanje, še posebej pri skupinskih projektih.

    Rak

    Vaša mirnost in sposobnost jasnega izražanja vam danes lahko prineseta pomembne dogovore ali celo novo stranko. Odprto se pogovorite o financah in prihodnjih ciljih, saj boste v poslovnih odnosih poželi zaupanje. Ne obljubljajte preveč in pazite na podrobnosti v pogodbah. Poslovna rast je na dosegu roke, če ostanete zbrani.

    Lev

    Danes ste v središču pozornosti, kar lahko izkoristite za predstavitev svojih zamisli ali vodenje pomembnega projekta. Vaša samozavest bo opažena, vendar bodite previdni pri komunikaciji – nesporazumi so možni, zato stavite na jasnost in iskrenost. Finančno bodite zmerni in se izogibajte nepotrebnim luksuzom.

    Devica

    Dan je idealen za tiho, a učinkovito delo v ozadju. Poglobite se v analizo, urejanje dokumentov ali reševanje zapletenih nalog. Previdni bodite pri finančnih odločitvah – danes ni dan za tvegane naložbe. Posvetite se tudi izboljšanju delovnih navad in rutine, saj boste s tem dolgoročno povečali svojo učinkovitost.

    Tehtnica

    Pazite na odnose v delovnem okolju – diplomatski pristop in poslušanje drugih vam bosta odprla vrata za prihodnje sodelovanje. Dan je primeren za premislek o vaši karierni poti, zato si vzemite čas za načrtovanje in ne hitite z odločitvami. Finančno bodite zadržani in se izognite nepotrebnim izdatkom.

    Škorpijon

    Druženje in mreženje danes prinašata nove poslovne priložnosti. Sodelovanje s kolegi ali udeležba na dogodku lahko vodita do pomembnih stikov in prihodnjih projektov. Ostanite profesionalni in se izogibajte vpletanju v govorice ali konflikte. Vaša doslednost bo opažena in nagrajena.

    Strelec

    Vaša javna podoba in kariera sta danes v ospredju. Priložnosti za napredovanje ali priznanje so na vidiku, še posebej, če ste pripravljeni sprejeti nove odgovornosti ali se udeležiti izobraževanja. Pazite, da zaradi službenih obveznosti ne zanemarite zasebnega življenja. Finančno bodite previdni pri večjih nakupih.

    Kozorog

    Dan je kot nalašč za učenje in osebni razvoj. Pogovor z mentorjem ali sodelavcem vam lahko odpre nove poglede na karierno pot. Dolgoročno načrtovanje in vlaganje v izobraževanje se bosta obrestovala. Izogibajte se tveganim naložbam in bodite pozorni na podrobnosti v poslovnih dogovorih.

    Vodnar

    Danes se posvetite urejanju finančnih zadev, pregledovanju dokumentov in razreševanju morebitnih zapletov na delovnem mestu. Sodelovanje in iskren pogovor s poslovnim partnerjem lahko izboljšata vaše prihodnje načrte. Izogibajte se tveganju in bodite natančni pri vodenju evidenc.

    Ribi

    Sodelovanje in skupinsko delo sta danes vaša najmočnejša aduta. Timski projekti in pogovori z nadrejenimi ali partnerji lahko prinesejo napredek in izboljšave v poslovnih načrtih. Zanesite se na svojo vztrajnost in doslednost – počasni, a premišljeni koraki vas bodo pripeljali do cilja.

    Poslovna in karierna napoved dneva

    Sobota, 15. avgusta 2026, je dan, ki spodbuja premišljene odločitve, notranjo organizacijo ter urejanje podrobnosti. Večina znamenj bo napredovala z vztrajnostjo, jasnimi cilji in dobrimi odnosi s sodelavci. Izogibajte se prenagljenim potezam, tvegajte le tam, kjer ste prepričani, ter ohranite pregled nad financami. Pravi uspeh danes pride skozi red, odgovornost in zanesljivost.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Astrologyindigo, Ask-oracle, Indiatimes, Astroved, Chani, Horoscope, Duastro, Economictimes, Reddit, Elle, Thekit.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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