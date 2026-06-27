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    Horoskop za soboto, 27. junija 2026

    Priložnosti za karierni preboj in poslovno rast. Današnji dan prinaša energijo odločnosti in strateške rasti na poslovnem področju.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    27. 6. 2026 | 05:00
    5:07
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    Oven

    Danes je za Ovne izjemno ugoden dan za poslovne začetke in predstavitve novih idej. Vaša samozavest in prodornost bosta opaženi, zato izkoristite priložnost za pomembne sestanke ali pogovore z nadrejenimi. Na kariernem področju stavite na analitičen pristop in se izogibajte nepotrebnim tveganjem, saj bo uspeh sledil premišljenemu delovanju.

    Bik

    V ospredju bodo sodelovanja in partnerski odnosi, ki lahko vodijo do novih poslovnih priložnosti. Bodite pozorni na podrobnosti pri sklepanju dogovorov in se izognite prenagljenim finančnim odločitvam. Dan je kot nalašč za skupinsko delo in utrjevanje zaupanja v kolektivu, vendar vselej preverite vsako pogodbo.

    Dvojčka

    Vaša zbranost in učinkovitost bosta danes na višku, zato je idealno, da se lotite zahtevnejših nalog ali optimizirate delovne procese. V finančnem smislu se izogibajte nepreverjenim naložbam, saj boste na poslovnem področju z jasnim komuniciranjem in strukturiranim delom dosegli pomembne rezultate.

    Rak

    Danes izstopate po svoji ustvarjalnosti in intuitivnem pristopu k delu. Priložnosti za napredovanje lahko pridejo skozi projekte, kjer sta potrebni inovativnost in čustvena inteligenca. Na poslovnem področju bodite odprti za dolgotrajne naložbe, ki lahko prinesejo stabilnost in rast.

    Lev

    Družinsko in zasebno življenje lahko vplivata na vaše poslovne odločitve, vendar bo vaša energija magnet za nove priložnosti. Dan je odličen za mreženje in predstavitev dolgoročnih načrtov. Pri financah bodite racionalni in se izognite prevelikim izdatkom.

    Devica

    Komunikacija in pogajanja sta danes vaši najmočnejši orožji. Če se lotevate predstavitev ali dogovarjate za nove projekte, boste zelo prepričljivi. Poslovni uspeh je povezan z vašo sposobnostjo reševanja problemov in jasnega izražanja, vendar pazite na fizično preobremenjenost.

    Tehtnica

    Vaša profesionalnost in umirjenost bosta danes nagrajeni, zato sprejmite nove odgovornosti ali se lotite dodatnega izobraževanja, saj vam to lahko odpre vrata k napredovanju. Pri upravljanju financ bodite racionalni in se posvetite dolgoročnim ciljem.

    Škorpijon

    Danes vas odlikujeta odločnost in vplivnost, še posebej v specializiranih poslovnih panogah. Z analitičnim pristopom lahko dosežete pomembne preboje, vendar pazite, da ne boste preveč zahtevni do sodelavcev. Previdno pri večjih finančnih odločitvah – izberite premišljene korake.

    Strelec

    Za Strelce je dan primeren za delo v ozadju, raziskave ali pripravo dolgoročnih strategij. Izogibajte se impulzivnim odločitvam in se raje posvetite načrtovanju. V skupinskem delu boste uspešni, če boste ohranili mirno komunikacijo in nadzor nad stroški.

    Kozorog

    Družabni stiki in povezovanje z vplivnimi osebami vam lahko danes prinesejo poslovne koristi. Odprite se novim sodelovanjem, saj bosta vaša doslednost in zanesljivost opaženi. Pri financah stavite na razpršenost virov in premišljene investicije.

    Vodnar

    Vaša učinkovitost in jasnost v odločitvah bosta danes ključ do uspeha. Dokažete se lahko pri zahtevnih nalogah ali projektih, kjer je potrebna inovativnost, zato na poslovnem področju pričakujte večjo prepoznavnost in možnost napredovanja.

    Ribi

    Dan je ugoden za izobraževanje, mentorstvo ali povezovanje z ljudmi iz tujine. Na poslovnem področju stavite na sodelovanje in skupinsko delo, saj bo vaša odprtost za nove ideje nagrajena. Pri financah bodite zmerni in se izogibajte tveganim naložbam.

    Sobota, 27. junija 2026, je dan, ko se discipliniran pristop, premišljeno načrtovanje in jasna komunikacija na poslovnem področju še posebej obrestujejo. Večina znamenj ima priložnost za napredek, vendar bo uspeh sledil predvsem tistim, ki bodo delovali premišljeno, sodelovalno in z jasno vizijo.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Economictimes, Thekit, Duastro, Eume, Astroved, Theglobeandmail, Metro.

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