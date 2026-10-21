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    Horoskop za sredo, 21. 10. 2026

    Dan za premišljene poteze in nove poslovne povezave.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    21. 10. 2026 | 05:00
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    Oven (21. 3. – 19. 4.)

    Danes je čas za širjenje poslovnih stikov in utrjevanje vaše poklicne mreže, saj vam lahko skupinski projekti in povezovanje s sodelavci odprejo vrata do novih priložnosti. Bodite pozorni na konstruktivne povratne informacije, ker vam lahko pomagajo izpiliti pomemben cilj. V poslu stavite na sodelovanje in dolgoročno strategijo, ne pa na hitre odločitve.

    Bik (20. 4. – 20. 5.)

    Vaša kariera je danes v ospredju – vztrajnost in doslednost bosta opaženi, zato pogovori z nadrejenimi ali sodelavci lahko okrepijo vaš položaj, čeprav priznanje morda ne bo takojšnje. Osredotočite se na rezultate in se izogibajte nepotrebnim stroškom ali luksuznim nakupom, ki bi jih opravili le zaradi vtisa.

    Dvojčka (21. 5. – 20. 6.)

    Izobraževalni projekti, mednarodno sodelovanje ali delo na daljavo lahko prinesejo nove možnosti, vendar jasno določite prioritete in si vzemite čas za premislek, preden investirate v nova znanja ali potovanja. Na poslovnem področju bodite odprti za ideje, a naj se vsaka izkaže v praksi, preden se ji popolnoma posvetite.

    Rak (21. 6. – 22. 7.)

    Dan prinaša potrebo po diskretnosti pri skupnih finančnih zadevah in raziskovalnih nalogah, zato se v službi izogibajte hitrim obljubam in raje preverite dejstva. V poslovnih odnosih stavite na odkritost in varujte skupne vire – čustveno zaupanje se gradi z iskrenimi pogovori.

    Lev (23. 7. – 22. 8.)

    Partnerski odnosi in poslovna pogajanja so v ospredju, zato jasno določite odgovornosti in pričakovanja, da kasneje ne bi prihajalo do nesporazumov. Vaše vodstvene sposobnosti bodo najbolj prišle do izraza, če boste znali prisluhniti tudi potrebam drugih, vendar bodite previdni z novimi finančnimi obveznostmi.

    Devica (23. 8. – 22. 9.)

    Kreativni projekti in inovacije lahko danes napredujejo, če boste znali izbrati prave prioritete. V timu izkoristite svojo sposobnost organizacije in pozornosti do podrobnosti, saj vam lahko manjše prilagoditve v vsakodnevnih nalogah prinesejo dolgoročno korist.

    Tehtnica (23. 9. – 22. 10.)

    Dan je naklonjen ustvarjalnemu razmišljanju in izboljšanju delovnih procesov, zato sprejmite nove ideje, a ostanite realni pri oceni tveganj, še posebej pri finančnih vlaganjih v stranske projekte. V poslu naj vas vodi inovativnost, vendar naj ostane v okvirih preverjenih rešitev.

    Škorpijon (23. 10. – 21. 11.)

    Domače in družinske obveznosti lahko vplivajo na vašo poklicno učinkovitost, zato organizirajte urnik tako, da vas zasebne zadeve ne bodo motile pri pomembnih nalogah. Posvetite se stabilnosti domačega okolja, saj boste le tako lahko samozavestno sledili kariernim ciljem.

    Strelec (22. 11. – 21. 12.)

    Poslovna komunikacija in krajša potovanja lahko prinesejo nove priložnosti, vendar preverite vse podrobnosti pri pogodbah in spletnih nakupih, preden se zavežete. V službi se osredotočite na jasnost informacij – prav dobro zastavljena vprašanja lahko rešijo zapletene situacije.

    Kozorog (22. 12. – 19. 1.)

    Dan je primeren za urejanje administrativnih zadev in dolgoročnega finančnega načrtovanja, zato razdelite večje naloge na manjše korake in sprejmite pomoč sodelavcev, kjer je to smiselno. V poslu stavite na zanesljivost in postopnost, ne pa na strogo varčevanje.

    Vodnar (20. 1. – 18. 2.)

    Vaša pobuda in izvirnost danes izstopata, zato prevzemite vodilno vlogo pri pomembnih projektih. Bodite odprti za povratne informacije in ločite med koristnimi ter nepotrebnimi naložbami. V poslu se izkažite z inovativnimi rešitvami, a naj bodo uresničljive.

    Ribi (19. 2. – 20. 3.)

    Za vas je dan primeren za delo v ozadju in zaključevanje odprtih nalog, zato ne iščite takojšnje potrditve, temveč se posvetite kakovostni izvedbi. Preglejte redne stroške in se izognite prevzemanju tujih finančnih bremen. V poslu štejeta vztrajnost in mirno napredovanje.

    Današnji dan na področju posla in kariere poudarja pomen premišljenih potez, jasne komunikacije in sodelovanja, saj izstopajo inovacije, previdnost pri financah ter moč povezovanja. Uspeh bo prišel tistim, ki znajo združiti lastno vizijo s potrebami okolice in ostati odprti za nove priložnosti.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Storizen, Vice, Yourtango, Economictimes, Bookofhoroscopes, Thekit, Courant, Duastro, Reyep.

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    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
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    Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

    Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
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