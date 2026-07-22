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    Horoskop za sredo, 22. 7. 2026

    Današnji dan prinaša samozavest, premišljene poteze in nove poslovne priložnosti.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    22. 7. 2026 | 05:00
    5:14
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    Oven

    Danes se vam odpira priložnost, da projekte potisnete naprej z novo, jasno vizijo. Stare metode opustite in se usmerite v premišljeno ter vztrajno delovanje, saj bodo rezultati prišli skozi doslednost. Na poslovnem področju stavite na sodelovanje in ne hitite v nepremišljene odločitve, kajti dolgoročno boste želi sadove.

    Bik

    Vaša moč danes tiči v organizaciji in praktičnem pristopu. V službi se izkažete z zanesljivostjo in pozornostjo do podrobnosti, kar vam lahko prinese priznanje ali podporo sodelavcev. Finančno se izognite novim zadolžitvam in raje utrdite temelje za prihodnost.

    Dvojčka

    Izvirnost in sveže ideje vas danes postavljajo v središče pozornosti. Dovolite si deliti svoje zamisli, vendar pazite, da ne razpršite energije na preveč projektov hkrati. V poslu vas kreativnost lahko pripelje do odobravanja nadrejenih, toda uspeh bo odvisen od jasnega načrta in osredotočenosti.

    Rak

    Dan je namenjen urejanju notranjih procesov in delovnega okolja. Bolj kot javno priznanje vam bo danes koristila tiha učinkovitost in red. Na kariernem področju se izkažete z zanesljivostjo in diskretnostjo, kar vam dolgoročno prinaša stabilnost in napredek.

    Lev

    Sonce vstopa v vaše znamenje in vam prinaša samozavest ter povečano prepoznavnost. Sposobnost komuniciranja in mreženja vam danes lahko odpre nova vrata v poslu, zato so pogovori, dogovori in krajša poslovna potovanja lahko zelo uspešni. Izkoristite svojo energijo za nove začetke.

    Devica

    Danes vas vodi praktičnost in sposobnost prilagajanja. Na delovnem mestu bodite pozorni na podrobnosti in se izognite prenagljenim spremembam. Na poslovnem področju se vam obetajo pozitivni premiki, če boste vztrajali pri svojih metodah in postopno gradili napredek.

    Tehtnica

    Vaša komunikacija in vodstvene sposobnosti so danes v ospredju. S svojim šarmom in diplomacijo lahko rešite zapletene situacije ter pridobite podporo sodelavcev ali nadrejenih. Na poslovnem področju je dan idealen za predstavitve, pomembne sestanke ali strateško načrtovanje.

    Škorpijon

    V ospredju je tiho, a vztrajno delo v ozadju. Raziskave, pogajanja ali priprava projektov v senci bodo prinesli največji napredek. V poslu se izogibajte izpostavljanju in raje stavite na diskretnost ter premišljenost, saj bodo rezultati stabilni in dolgoročni.

    Strelec

    Vaša mreža poznanstev in timsko delo sta danes ključ do uspeha. Sodelovanja in skupni projekti lahko vodijo do novih poslovnih priložnosti ali dodatnih prihodkov, vendar pazite, da jasno določite meje in odgovornosti, da se izognete nesporazumom.

    Kozorog

    Danes ste v središču pozornosti zaradi svoje zanesljivosti in strokovnosti. Nadrejeni bodo opazili vašo vztrajnost ter vas lahko nagradijo z novimi odgovornostmi ali napredovanjem. Na poslovnem področju izkoristite priložnost za pogajanja ali podpis pomembnih pogodb.

    Vodnar

    Sodelovanje in premišljena pogajanja so danes vaša najmočnejša aduta. Z modrim izborom partnerjev in jasnimi dogovori lahko dosežete pomemben napredek. Na poslovnem področju se izogibajte prevelikim obljubam, temveč raje zgradite trdne temelje za prihodnost.

    Ribi

    Dan je idealen za sodelovanje in skupno reševanje izzivov. V poslu se izkažete z natančnostjo in sposobnostjo za reševanje zapletenih nalog, še posebej pri skupnih projektih ali delitvi virov. Previdni bodite pri finančnih odločitvah – sodelovanje naj temelji na zaupanju in jasnih dogovorih.

    Poslovna in karierna napoved za sredo, 22. 7. 2026:
    Dan je pisan na kožo premišljenim potezam, ustvarjalnosti in sodelovanju. Sonce v Levu prinaša samozavest in željo po izpostavljenosti, toda uspeh bo največji tam, kjer boste združili intuicijo, disciplino in odprto komunikacijo. Ne hitite, temveč gradite na zaupanju in jasnih ciljih – tako bo današnji dan temelj za dolgoročne poslovne uspehe.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Yourtango, Horoscopeoftoday, Pressdemocrat, Astrologyindigo, Vice, Economictimes.

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    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

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    Magazin

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