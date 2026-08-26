Horoskop za sredo, 26. avgusta 2026

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    FOTO: Shutterstock
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    FOTO: Shutterstock
    Delo UI
    26. 8. 2026 | 05:00
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    Oven

    Danes je čas, da pokažete svojo zanesljivost in odgovornost na delovnem mestu. Vaša želja po hitrih rezultatih bo še posebej učinkovita, če jo boste združili z dobrim načrtovanjem, zato v poslovnih stikih bodite odprti za nasvete izkušenih sodelavcev, saj vam lahko to odpre nova vrata in okrepi vaš ugled.

    Bik

    V službi boste danes v ospredju, sodelavci in nadrejeni bodo opazili vaš trud. Če naletite na ovire, ne bo nič narobe, če začasno spustite svoja pričakovanja ter si vzamete čas za premislek, kajti poslovno je dan primeren za pripravo na nove projekte in za iskanje praktičnih rešitev.

    Dvojčka

    Danes je pravi trenutek, da opustite stare načine dela in se lotite novih pristopov. V poslovnem okolju bodite pripravljeni na iskrene in morda tudi nekoliko zahtevne pogovore o financah ali skupnih odgovornostih, saj boste z jasnim dogovorom lažje dosegli napredek.

    Rak

    Nepričakovano zaupanje s strani sodelavca ali nadrejenega vam lahko prinese olajšanje na finančnem področju, zato se v karieri osredotočite na to, kaj sami prispevate k timskemu delu – zanesljivost in zrelost bosta danes ključni za uspeh.

    Lev

    Dan prinaša priložnost za prenovo vaše poklicne podobe. Preglejte svoje delovne navade in poiščite tisto, ki vam pogosto zmanjšuje produktivnost, saj voditeljstvo danes pomeni tudi dosledno opravljanje vsakdanjih nalog.

    Devica

    Na delovnem mestu se lahko pojavijo manjše napetosti, a z vašo sposobnostjo za podrobnosti boste uspeli izpeljati projekte do konca. Pazite, da vas ne zavede perfekcionizem – raje postavite trdne temelje in jih postopoma izboljšujte.

    Tehtnica

    Dan je naklonjen praktičnim pogovorom, ki lahko okrepijo stabilnost v vašem poslovnem in zasebnem okolju. Ne odlašajte z odločitvami, ki so potrebne za dolgoročno varnost, tudi če so trenutno neprijetne.

    Škorpijon

    Vaš uspeh danes ne bo temeljil zgolj na talentu, temveč na veščinah in jasni komunikaciji. Če želite napredovati, razmislite o dodatnem izobraževanju ali delavnici, zato bodite v poslovnih pogovorih jasni in mirni.

    Strelec

    V ospredju bodo pogovori s sodelavci ali bližnjimi, ki lahko prinesejo nove karierne vpoglede, posebej na področju financ. Ne bojte se postaviti trdnih temeljev za svoje ideje – načrt, proračun in časovni okvir so danes vaši zavezniki.

    Kozorog

    Danes ste v odlični poziciji za uresničitev svojih poslovnih ciljev. Nadrejeni vas bodo podprli, vi pa izkoristite ta zagon za večjo odgovornost in dolgoročno načrtovanje, zato ne skušajte nadzorovati vsega, temveč se osredotočite na tisto, kar lahko resnično obvladujete.

    Vodnar

    Pomemben napredek lahko dosežete s povezovanjem z izkušenimi ali vplivnimi osebami. Današnji dan je idealen za strateški razmislek o prihodnjih projektih – včasih največ naredite v ozadju, ko si vzamete čas za premislek in pripravo.

    Ribi

    Do vas lahko pride pomembna poslovna informacija ali priložnost – ne reagirajte prenagljeno, temveč previdno pretehtajte vse možnosti in se izognite nepremišljenim finančnim potezam. Stabilnost v karieri boste ohranili z umirjenimi in premišljenimi odločitvami.

    Današnji dan prinaša poudarek na odgovornosti, jasni komunikaciji ter premišljenem načrtovanju. V poslovnem in kariernem svetu se odpirajo priložnosti za napredek, a uspeh bo dolgoročen predvsem za tiste, ki bodo delovali z integriteto, potrpežljivostjo in odprtostjo za nove povezave. Previdnost pri finančnih odločitvah ter pripravljenost na presenečenja bosta ključ do stabilnosti in rasti.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Thekit, Sfgate, Chani, Yourtango, Astroved, Hpbl, Economictimes, Ctinsider.

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    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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