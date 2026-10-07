Horoskop za sredo, 7. oktobra

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    Galerija
    FOTO: Shutterstock 
    Delo UI
    7. 10. 2026 | 05:00
    4:58
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    Oven

    Danes vas bo preplavil val ustvarjalnosti in samozavesti, zato lahko s svojimi izvirnimi idejami pritegnete pozornost nadrejenih. Pogumno predstavite svoje predloge, a bodite pozorni, da vas ne zavedejo manjši konflikti ega. Ključ do uspeha je premišljeno nadaljevanje zastavljenih ciljev, saj boste le tako dosegli želene rezultate.

    Bik

    Pozornost bo usmerjena na domače projekte in spremembe v delovnem okolju. Sodelovanje s sodelavci ali družinskimi člani bo prineslo boljše rezultate kot samostojno delo. Pri večjih finančnih odločitvah bodite previdni ter ne hitite z vlaganji v nepremičnine ali prenove, saj lahko prenagljene poteze povzročijo težave.

    Dvojčka

    Dan bo poln komunikacije – sestanki, elektronska sporočila in krajši službeni izleti bodo pogosti. Vaša sposobnost jasnega izražanja bo pripomogla k odpravi starih ovir na delovnem mestu. Pomemben napredek boste lahko dosegli prav z iskrenim pogovorom ali dobro predstavljenimi rešitvami.

    Rak

    Finančne zadeve in pogajanja bodo zahtevale dodatno pozornost. Čeprav se bodo stvari lahko premikale naprej, bo prijazen in diplomatski pristop preprečil nesporazume. Izogibajte se impulzivnim nakupom in raje poskrbite za stabilnost tako v denarnici kot v odnosih, saj boste tako dolgoročno bolj zadovoljni.

    Lev

    Vaša naravna vodstvena vloga bo danes še posebej izrazita, zato boste z lahkoto usmerjali projekte in pritegnili pozornost okolice. Kljub temu poslušajte tudi povratne informacije, saj vam bo kombinacija samozavesti in odprtosti odprla nove priložnosti, zlasti v poslovnih stikih.

    Devica

    Največ boste dosegli s tiho in sistematično organizacijo. Za kulisami boste lahko opravili pomembno delo, bodisi pri dokumentaciji, raziskavah ali urejanju podrobnosti. Danes boste tisti, ki opazite tisto, kar drugim uide, s čimer boste postali nepogrešljivi v timu.

    Tehtnica

    Dan bo kot nalašč za mreženje in skupinske projekte. Profesionalni pogovori ali srečanja lahko odprejo vrata novim priložnostim. Posebno pozornost namenite finančnim dogovorom in skupnim stroškom – jasnost in transparentnost bosta ključni za uspeh.

    Škorpijon

    Pred vami je eden najboljših delovnih dni v tednu! S svojo zbranostjo in inovativnimi rešitvami boste lahko navdušili nadrejene. Pri skupnih financah bodite previdni, saj retrogradna Venera opozarja, da ni čas za prenagljene odločitve ali naložbe.

    Strelec

    Dolgotrajni načrti, povezani z izobraževanjem, tujino ali pravnimi zadevami, se bodo končno začeli premikati naprej. Priložnost za napredek bo velika, še posebej če boste pripravljeni razširiti obzorja in pogledati na situacijo z nove perspektive.

    Kozorog

    Danes raje ostanite v ozadju in se posvetite strateškemu načrtovanju, analizam ter pregledu skupnih financ ali pogodb. Takšna priprava vam bo v prihodnjih dneh prinesla večje poslovne premike in koristi, zato bodite potrpežljivi in temeljiti.

    Vodnar

    Pogovor s partnerjem, sodelavcem ali stranko lahko razkrije nove možnosti, ki jih sami niste opazili. Pri skupnih financah in pogajanjih bodite še posebej iskreni in odprti, saj boste le tako dosegli dogovor, ki bo zadovoljil vse vpletene.

    Ribi

    Dan bo odličen za rutinska opravila, administracijo in dokončanje starejših nalog. S praktičnimi izboljšavami in vztrajnostjo si lahko prislužite priznanje sodelavcev ali nadrejenih. Ne iščite drastičnih sprememb, saj majhni, dosledni koraki vodijo do dolgoročnega uspeha.

    Za poslovni in karierni uspeh danes velja: samozavestno predstavite svoje ideje, a naj bodo vaše odločitve premišljene in preverjene. Zmagujejo tisti, ki znajo sodelovati, poslušati ter pravočasno ukrepati. Dan je pisan na kožo vsem, ki združujejo pogum z zdravo mero previdnosti in odprtosti za konstruktivne pogovore.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Indiatimes, Economictimes, Idiva.

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