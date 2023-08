Hotel, ki je zagnal kranjskogorski turizem

To je tisti hotel v Kranjski Gori, ki ga verjetno niste opazili. Ali pa ste šli mimo in pomislili, da gre za staro upravno stavbo, pošto, morda župnišče. Hotel stoji v samem središču kraja, od koder vodi cesta proti smučišču, druga proti jezeru Jasna in tretja proti bližnji cerkvi Marijinega vnebovzetja. Razor je barometer kranjskogorskega turističnega utripa, je že pred leti povedal takratni župan Kranjske Gore. Skoraj dvajset let je že zaprt, a stvari se vendarle premikajo.

Razor je najstarejši hotel v Kranjski Gori, z letnico 1902. Seveda se z njegovega praga lepo vidi 2601 metrov visoki Razor, eden najvišjih vrhov Julijskih Alp. A zadnja desetletja ni imel sreče. Že pred desetimi leti ga je zapustil tretji investitor, ki je napovedoval ambiciozno in temeljito obnovo. Z ene strani moderno preobleko, z druge ohranitev zaščitenega pročelja, s čimer bi ohranili alpsko podobo objekta. Potem se je zataknilo, banke novih posojil niso več dale in to naj bi bil eden od vzrokov, da si je investitor premislil. Pred njim sta se za hotel zanimala družba s sedežem v Gibraltarju, lastniki iz Velike Britanije pa so se za prodajo odločili, ker so ugotovili, da bodo imeli z upravljanjem hotela iz Velike Britanije preveč težav. Kupce so iskali tudi v Avstriji, Italiji in v Veliki Britaniji.

S svojo kavarno je postal osrednji družabni prostor v kraju; v njem so se srečevali lokalni veljaki, leta 1904 je bilo tu na primer ustanovljeno Letoviščarsko društvo (današnje Turistično društvo) ...FOTO: Arhiv Občina KG

Investitor Gradbeno podjetje Drava je hotel kupil pred tremi leti in investicijo ocenil na 2,5 milijona evrov. Kot so povedali na lanski predstavitvi projekta kranjskogorskim občinskim svetnikom, bo videz objekta, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine, na zunaj ostal tak, kot je bil doslej. Pridobili so kulturnovarstveno mnenje in tudi načrtovana obnova poteka pod nadzorom zavoda za varstvo kulturne dediščine, je povedal projektant obnove, arhitekt Smiljan Buzeti iz biroja D plan.

Prevladujoča namembnost objekta bo tako ostala hotelska, v njem bo več suit ter na začetku predvidoma ponudba nočitev z zajtrkom. V kletnih prostorih bodo zagotovili parkirna mesta za goste. Objekt bo večji skoraj za sto kvadratnih metrov, omogočen bo dostop za invalidne osebe, imel bo dvigalo, recepcijo ... Ohranili bodo ime Razor in tudi stari kostanj na dvorišču.

Razor v registru kulturne dediščine Hotel Razor so konservatorji v RKD vpisali leta 2003 predvsem zaradi treh izstopajočih značilnosti:

Je najstarejši hotel v Kranjski Gori, kar pomeni, da ima zgodovinsko-pričevalno vrednost; pomemben je z vidika razvoja turizma na tem območju; v prostorskem merilu pa je pomemben za podobo zgodovinskega središča Kranjske Gore. Lokalno gledano ima tudi precej kvalitetno in premišljeno oblikovano historicistično fasado.

Obnovo bi morali po prvotnih načrtih zaključiti do začetka svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici, a so se postopki zavlekli. »Nismo pravočasno dobili vseh dovoljenj. Tako da načrtujemo, da bomo končali do konca letošnjega leta,« je lani pozimi povedal Sašo Kovačec, direktor Gradbenega podjetja Drava s Ptuja. Podrobneje so tudi pojasnili, da bo v pritličnih prostorih trgovina s tako imenovanimi gourmet produkti, z oddelkom z lokalno pridelano hrano.

Med letoma 1902 do 2005

Hotel Razor pa ima za sabo dolgo in v marsičem pionirsko zgodovino. Leta 1902 sta ga gradila Marija in Jakob Černe, po domače Vrbanijeva. In tudi hotelu se je takrat reklo pri Vrbaniju za Gradom. Grad pa je bila stavba nekdanje sodnije nasproti hotela, pojasnjujejo na občini Kranjska Gora.

V hotelu Razor je bilo leta 1904 ustanovljeno Letoviško društvo v Kranjski Gori, in dr. Josip Tičar, dolgoletni predsednik društva, je zapisal, da je bila šele z gradnjo tega hotela dana prva možnost, da se v Kranjski Gori začne promet. Že leta 1912 pa je bila v hotelu ustanovljena tudi slovenska Gorska reševalna služba.

»Ponosno napovedujemo prenovo prvega in najstarejšega hotela v Kranjski Gori, da znova zaživi v vsej svoji lepoti in veličini«, je investitor lani objavil na svojem profilu FB. FOTO: GP Drava

Hotel je bil dolga leta predvsem hotel in nekakšno srečevališče za domačine; za šankom ali na nedeljskih veselicah pod kostanji, ki so bili zasajeni za hotelom. Te kostanje so kasneje podrli in tako je Kranjska Goro izgubila zadnji »stari gostinski vrt« z gosto senco, še dodajajo v Kranjski Gori. Hotel je nato prešel v last Hotelsko turističnega podjetja Gorenjka in bil slabo vzdrževan. Zato so sobe za goste zaprli in v ta del namestili gostinske delavce. V spodnjih prostorih je dolgo delovala dobra restavracija, v 80. letih prejšnjega stoletja je bila znana lovska restavracija. Potem so prostore dali v najem in do leta 2005 je bila tam restavracija Papa Joe, ki je bila znana predvsem po nočnih zabavah. Od takrat pa je bil hotel prazen, zaprt in je začel propadati.

V preteklosti precej agresivnih posegov v prostor Kot pojasnjujejo na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, območna enota Kranj, stanje objekta, ki je dolga leta propadal, ni omogočalo prav zadržanega pristopa k obnovi. Dodatni izzivi so se pokazali tudi med samimi deli. Zunanja podoba historičnega dela objekta se sicer ohranja, deloma tudi rekonstruira – zobat rizalitni nadstrešek, ki je bil verjetno izveden med obema vojnama, se nadomešča s historicističnim, ki se bo poskušal čim bolj približati izvirnemu. Manj kvalitetni prizidek za objektom bodo nadomestili z novim. »Verjamemo, da bo ob končanih posegih Razor, ki ohranja ime in deloma hotelsko dejavnost, doprinesel k podobi Kranjske Gore, ki je bila v preteklosti žal deležna več precej agresivnih posegov v prostor.«

Kot pojasnjujejo na občini, si želijo, da bi investitor hotelu z najdaljšo tradicijo v Kranjski Gori povrnil ves sijaj in znova odprl vrata dopustnikom. Tudi oni poudarjajo, da naj bi bila v pritličnih prostorih butična delikatesa, trgovina, ki bo zadovoljila tudi bolj zahtevne kupce. »Zaveza razvoju trajnostnega turizma, ki ji sledi občina, pomeni tudi turizem na višjem nivoju. V naših krajih gostom lahko že ponudimo nastanitve visokih kategorij, gostinska ponudba je na visokem nivoju, trgovine s športno opremo zadovoljijo tudi ljubitelje kakovosti in dobrih znamk in zagotovo bo dodatna ponudba kvalitetnih in zdravih živil več kot dobrodošla. Res pa si želimo, da bi v središču kraja stal hotel Razor, ki bo v zadovoljstvo investitorju in domačinom in ga bodo gosti vedno znova radi obiskovali.«

Prvi hotel v Kranjski Gori je zadnji dve desetletji kazal takšno žalostno podobo. FOTO: Wikipedija

V Kranjski Gori še pojasnjujejo, da ni drugih hotelov, ki bi potrebovali tako temeljito obnovo, na novega lastnika oziroma na obnovo pa čaka še novozgrajeni hotel Triglav v Mojstrani.