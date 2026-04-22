Hotela se je dotakniti intimnih delov kipa rimskega boga, plačala bo 5000 evrov

V zgodovinskem središču Firenc je 28-letna tuja turistka v soboto v okviru predporočnega izziva plezala na Neptunov vodnjak in na njem povzročila za okoli 5000 evrov škode. Žensko je mestna policija sicer z vodnjaka nemudoma odstranila in jo ovadila zaradi poškodovanja umetniško-arhitekturnega spomenika.

Turistka je v vodnjak na priljubljenem Trgu sinjorije vstopila tako, da je preskočila ograjo in rob bazena, da pa ne bi stopila v vodo, se je povzpela na noge konja, ki nosi školjko, na kateri stoji Neptun, danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po ugotovitvah policije se je hotela 28-letnica dotakniti intimnih delov kipa rimskega boga morja v okviru predporočnega izziva. A še preden je to storila, so jo z vodnjaka odstranili policisti, podvig pa ji je prinesel ovadbo zaradi poškodovanja spomenika.

S svojim ravnanjem je namreč na fontani, delu italijanskega kiparja in arhitekta Bartolomea Ammannatija iz 16. stoletja, povzročila za približno 5000 evrov škode. Po navedbah strokovnjakov je povzročila sicer majhne, a nezanemarljive poškodbe »na nogah konja, po katerih je hodila, kot tudi na frizu, za katerega se je oprijela, da ne bi zdrsnila«.

Firence, glavno mesto italijanske Toskane, zaradi renesančne umetnosti in arhitekture ter galerij na leto obiščejo milijoni turistov. Zgodovinski center mesta z vrsto pomembnih palač, katedral, trgov in kipov, je uvrščen na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.