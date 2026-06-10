Hotela sem v center, potem so se vame začeli sidrati ljudje

Nekoč je bila ena najbolj prepoznavnih mladih igralk svoje generacije. Ambiciozna, vpeta v svet, kjer je pomembno biti v središču dogajanja. Danes Maja Martina Merljak živi drugače. Mirneje. Bolj prizemljeno. In predvsem bolj povezano z ljudmi.

Na obrobju Ljubljane, v Zalogu, kjer si je z življenjskim sopotnikom Juretom ustvarila dom in družino, je našla nekaj, česar ni iskala tam, kjer je bila nekoč prepričana, da mora biti. Odnose.

»Hotela sem v center, hotela sem biti del elite, v središču dogajanja, tam, kjer moraš biti, da nekaj veljaš,« priznava danes. A življenje je imelo drugačne načrte. Med postopnim priseljevanjem v Zalog – najprej s kovčkom, nato z nekaj policami v omari in nazadnje s celotnim življenjem – so se zgodile stvari, ki jih ni pričakovala. »Potem pa so se vame začeli sidrati ljudje.«

Prav ljudje so postali središče njenega sveta. Ne gledališče, ne televizija, ne prepoznavnost.

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Danes jo otroci iz soseske pogosto obiščejo na vrtu njene hiše. Zaupajo ji svoje skrivnosti, jo prosijo za nasvet ali preprosto vprašajo, ali lahko pomagajo. Sama ne želi biti njihova prijateljica, je pa nekdo, ki ga poslušajo in mu zaupajo.

Ta občutek skupnosti zdaj soustvarja tudi v projektu Skupaj za mizo na Osnovni šoli Zalog, kjer skupaj z učitelji, starši in otroki gradi prostor sodelovanja in povezanosti. Otroci pa so tisti, ki odrasle opominjajo na nekaj, kar pogosto pozabimo – da velike zgodbe nastajajo takrat, ko jih ustvarjamo skupaj.

V iskrenem intervjuju za Ono Maja Martina Merljak spregovori o izgorelosti, materinstvu, življenjskih preobratih, iskanju pripadnosti in o tem, zakaj je danes zanjo najpomembnejše prav tisto, kar je nekoč morda jemala za samoumevno: pristni medčloveški odnosi.

Celoten intervju preberite na Onaplus.si.