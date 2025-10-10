Najboljši hotel v Sloveniji je na Gorenjskem (mnenje Michelina)

Michelinovim zvezdicam, s katerimi že skoraj sto let ocenjujejo kakovost svetovnih restavracij, se je lani pridružil nov: ključ. Ta razvršča najboljše svetovne hotele in rezultati za leto 2025 so že znani.

Tudi Slovenija je vključena; po mnenju Michelinovih ocenjevalcev je najboljši hotel v Sloveniji Chalet Sofija, ki stoji v vasici Srednji Vrh nad Martuljkom na Gorenjskem.

Hotel, ki se ponaša s samo petimi suitami– sicer so velikosti dvosobnega stanovanja – je v lasti Svetozarja Raspopovića Popeta, enega od legendarnih ljubljanskih gostincev, gre pa za nekdanji mladinski hotel, arhitekturno predelan pod vodstvom Nika Bonettija.

»Sobe so luksuzne, vendar predstavljajo sem en del izkušnje tega hotela. Kot bi pričakovali od gostinca tega kalibra, v Chaletu Sofia enako pozornost namenjajo restavracijskemu delu, kjer streže sam lastnik, v prostrani jedilnici, za katero se zdi, da jo gorski vršaci dobesedno obrobljajo. V hotelu je spa, še en dodatek za uživanje, gorski vrhovi v bližini pa celoletno možnost za smučanje, kolesarjenje, pohodništvo.« so zapisali.

Hotel je arhitekturno predelal Niko Bonetti. FOTO: Arhiv Chalet Sofija

Po en ključ so od slovenskih hotelov prejeli Grad Otočec, AS Boutique Hotel, Zlata ladjica, Nebesa in Peterc Vineyard Estate. Zanimivost s Hrvaške: izjemna Vila Nai 3.3 na Dugem otoku, delo znanega arhitekta Nikole Bašića, ki je pod žarometi svetovne javnosti od dneva, ko so jo odprli, saj je resnična posebnost, v celoti vkopana v breg nad morjem, je že dobila tri ključe.

Kot navajajo pri Michelinu, so obiskali preko sedem tisoč hotelov, od tega so so izdvolji in ključe podelili takole: tri je dobilo 143 hotelov, 527 ima dva ključa, in 1742 po enega.