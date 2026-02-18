Hrana, ki ima več skupnega s cigaretami kot s hrano

Visokopredelana živila: Strokovnjaki jih povezujejo z epidemijo debelosti ter naraščanjem rakavih obolenj, diabetesa in kardiovaskularnih bolezni.

Tobak je kriv za skoraj šest milijonov umrlih na leto. Samo v prejšnjem, 20. stoletju je vzel približno sto milijonov življenj, zato se najbrž ni treba posebej čuditi, zakaj države, zlasti najbolj razvite, že desetletja na najrazličnejše načine poskušajo otežiti nakup tobaka in tobačnih izdelkov. Od velikih davkov in s tem višjih cen tobačnih izdelkov, prepovedi oglaševanja do prepovedi kajenja v javnih prostorih, gostilnah in restavracijah in ponekod tudi že na prostem. Cigarete so postale v razvitem svetu eden najbolj preganjanih in osovraženih izdelkov, a čeprav so že večkrat dokazali, da so zelo škodljive za človekovo zdravje – niso le najpogostejši povzročitelj raka na pljučih, temveč močno prispevajo tudi k srčnim boleznim, povzročajo kronični bronhitis, gangreno, raka na mehurju, ...