Hrana, ki lahko zdrži tudi 20 let: zakaj je liofilizacija vse bolj priljubljena

Liofilizacija oziroma sušenje z zamrzovanjem postaja vse bolj priljubljen način konzerviranja hrane. Postopek iz živil odstrani skoraj vso vodo, pri tem pa v veliki meri ohrani njihov okus, obliko in hranilno vrednost.

Tako obdelana živila lahko ob ustreznem shranjevanju zdržijo tudi več kot 20 let. Poleg sadja in zelenjave danes liofilizirajo tudi manj običajne izdelke, kot so sladoled, kremna rezina in zelenjavni pripravki za dojenčke.

Strokovnjaki pojasnjujejo prednosti, omejitve in razloge, zakaj so takšni izdelki dražji od običajnih posušenih živil.

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