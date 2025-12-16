Zakaj Hrestač ostaja najbolj priljubljena decemberska predstava

Praznični december v prvi vrsti sestavljajo številne tradicije, med katere pogosto sodi tudi obisk koncerta, baletnih in cirkuških predstav ali drugih dogodkov, ki adventni čas napolnijo s kulturnim udejstvovanjem.

Hrestač je balet v dveh dejanjih skladatelja P. I. Čajkovskega iz leta 1892. Pravljični balet je postavljen v božični večer, kjer deklica Klara v domišljiji oživi svojega lesenega hrestača. Zgodba temelji na priredbi Dumasove različice pripovedi Hrestač in mišji kralj E. T. A. Hoffmanna. Njeno prvo baletno postavitev sta ustvarila koreografa Marius Petipa in Lev Ivanov, vendar balet ob svoji premieri ni požel velikega uspeha. Bolj kot ples je takratno javnost navdušila glasba Čajkovskega. V 20. stoletju, predvsem po produkcijah Aleksandra Gorskega, Vasilija Vainoneja in Georgeja Balanchina, pa je Hrestač postal izjemno priljubljen. Prepoznaven je predvsem po slavnih plesnih točkah, kot so Ples sladkorne vile, Cvetlični valček in raznobarvni plesi iz Dežele slaščic.

Ena izmed kultnih predstav, ki že dvajset let predstavlja nepogrešljiv del božične tradicije, je tudi Hrestač. Tega v SNG Opera in balet Ljubljana oživlja koreografija in režija Yourisa Vámosa, ki je klasično baletno pravljico združil z Božično zgodbo Charlesa Dickensa.

Namesto Klare je tako v središču zagrenjeni skopuh, ki skozi sanje spozna svoje življenjske zmote ter se spremeni v toplega, ljubečega in radodarnega človeka.

Predstava že več kot dve desetletji zapored dosega izjemno visoko obiskanost, karte, ki v prodajo stopijo že sredi septembra, pa poidejo tako rekoč v trenutku. Predstava, znana po svojem prazničnem vzdušju in značilni glasbi, je od premiere v sezoni 2002/2003 v ljubljanski operi doživela že več kot 180 razprodanih ponovitev. V njej poleg rednega baletnega ansambla in zbora nastopajo tudi mladi plesalci iz Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani.

Barbara Čepirlo Čičigoj, vodja za stike z javnostjo v ljubljanski operi, veliko priljubljenost predstave pripisuje predvsem vsebini pravljice in privlačni klasični podobi: »Predstava Hrestač – Božična zgodba je tudi v Ljubljani lepa malomeščanska navada. Med občinstvom je zelo priljubljena zaradi vsebine pravljice in privlačne vizualne podobe. Predstava je lesketajoče zasnežena, očarljiva, vesela in pričakovanja zbujajoča, zato si jo želi ogledati vsak.«

Predstava je po mnenju Čičigojeve priljubljena tudi zaradi svojega širšega družbenega konteksta, saj po eni strani predstavlja odsev družbe, usmerjene k materialnim dobrinam, po drugi pa ima zanjo tudi zdravilen učinek, saj odpira prostor za »harmonijo, čustva in pristnejše poglede na življenje v nas.«

Priljubljenost predstave hkrati pomeni velik prispevek za utrjevanje dolgoročne povezave med občinstvom in institucijo, saj balet v svojo sredo privabi tudi tiste obiskovalce, ki baletne umetnosti ne poznajo dobro. S tem pa, kot dodaja Čepirlo Čičigojeva, predstavlja »most med občinstvom in gledališčem.«

Plesalcem predstava že v krvi

Ker ima koreografija predstave že več kot dvajset let, jo plesalci sicer dobro poznajo, a jo vendarle vsako leto skupaj z baletnimi asistenti obnovijo mesec pred začetkom praznične sezone.

Pogostnost izvajanja predstave v decemberskem času od plesalcev zahteva visoko telesno pripravljenost, ki jo plesalci ohranjajo prek vsakodnevne vadbe. FOTO: Darja Štravs Tisu

Pogostnost izvajanja predstave v decemberskem času od plesalcev zahteva visoko telesno pripravljenost, ki jo plesalci ohranjajo prek vsakodnevne vadbe.

Kot je pojasnila Čepirlo Čičigojeva, se priprave »začnejo v studiu z vsakodnevnimi jutranjimi in popoldanskimi treningi oziroma klasi. Plesalci se pred vsako predstavo dobro ogrejejo in raztegnejo, da preprečijo poškodbe, ki so pri baletu pogoste. Zato mora biti telo dobro ogreto. Da so naši baletniki v tako dobri formi, skrbi hišna fizioterapevtka, ki z vsakim plesalcem dela tudi individualno.«

Vpliv predstave na finančno strukturo sezone

Vselejšnja razprodanost predstave poraja vprašanje, kakšno vlogo ima Hrestač pri uravnoteženju finančne strukture celotne sezone. Čepirlo Čičigojeva sicer izpostavlja njen blagodejni vpliv na končni finančni rezultat, a božične zgodbe ne razume kot ključnega vidika uspešnosti: »Da bi se v gledališču zanašali samo ne en ali dva vrhunca v sezoni, ne gre. Zato vodstvo celotno sezono načrtuje premišljeno; na eni strani izbira program, ki bo občinstvo zanimal in privlačil, po drugi strani pa, da bo s predstavami prodalo čim več vstopnic.«

Pomemben prispevek k finančni stabilnosti tako poleg Hrestača predstavlja tudi abonentska javnost, ki letos šteje daleč največ abonentov do sedaj, in sicer kar 1720.