Hrvaška ima svojega prvega milijarderja

Elon Musk še vedno vodi na Forbesovi lestvici najbogatejših ljudi na svetu, na kateri se pojavljajo imena iz vse več držav. Letos jih je že 80, ki imajo vsaj enega milijarderja.

Po številu še naprej vodijo Združene države Amerike, ki imajo 989 milijarderjev, Kitajska z več kot 600, Indija je na tretjem z 229. Na regionalni ravni največ milijarderjev prihaja iz azijsko-pacifiške regije, sledijo ji Amerika in Evropa. Pred kratkim je svojega prvega milijarderja dobil Afganistan, na lestvici pa se je znašla tudi Hrvaška z zanimivim imenom. To je ruski poslovnež Vasilij Anisimov, katerega premoženje je ocenjeno na približno 2,1 milijarde dolarjev, vir njegovega bogastva pa naložbe v nepremičnine.

Državljanstvo in nekaj naložb

Anisimov (74) je ruski podjetnik, ki si je kariero zgradil v kovinski, energetski in nepremičninski industriji, piše Jutarnji list. Širši javnosti je znan kot ustanovitelj investicijske in nepremičninske skupine Coalco International, ki je razvila velike projekte v Rusiji in drugih državah. V poslovnih krogih se omenja tudi kot vlagatelj v industrijo aluminija, nekaj časa pa je bil tudi lastnik licence za znano blagovno znamko vodke Putinka. Poleg poslovne kariere je bil aktiven tudi v športu, 12 let, do oktobra 2022, je bil predsednik ruske judo zveze in tesno sodeloval z vodilnimi športnimi organizacijami v tej disciplini, bil pa naj bi tudi blizu predsedniku Putinu. Anisimov se je po pisanju hrvaških medijev po ruski invaziji na Ukrajino odpovedal ruskemu državljanstvu. Gre za milijarderja, ki je svoje bogastvo pridobil večinoma zunaj države, njegove vezi s Hrvaško pa so predvsem državljanstvo in nekaj poslovnih naložb, piše Slobodna Dalmacija.

Anisimov je bil rojen leta 1951 v Kazahstanu, svojo prvo milijardo je zaslužil s trgovanjem z barvnimi kovinami (aluminij, baker, cink in druge) v partnerstvu z milijarderjem Ališerjem Usmanovom. Nato je podjetje prodal in se preusmeril v nepremičninski posel. Po podatkih Forbesa je ločen, ima štiri otroke in s hrvaškim potnim listom (imel naj bi tudi dominikansko državljanstvo), pravzaprav živi v Švici.