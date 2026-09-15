Hrvaška mladim ob nakupu prvega doma povrnila skoraj 37 milijonov evrov

Hrvaška mladim ob nakupu ali gradnji prvega doma od lani vrača del plačanih davkov, za ukrep pa je do 11. septembra zaprosilo skoraj 7500 ljudi. Doslej so odobrili 4881 zahtevkov oziroma približno dve tretjini vseh, upravičencem pa izplačali skoraj 37 milijonov evrov oziroma povprečno nekaj manj kot 7600 evrov na družino.

Hrvaška je v okviru nacionalnega načrta stanovanjske politike, s katerim želi povečati dostopnost stanovanj, lani uvedla povračilo davkov ob nakupu ali gradnji prve stanovanjske nepremičnine. Pri nakupu starogradnje država upravičencem povrne celoten davek na promet nepremičnin, pri novogradnji pa polovico plačanega davka na dodano vrednost (DDV). Višina podpore je omejena glede na površino in referenčno ceno nepremičnine.

Do povračila so upravičeni mlajši od 45 let, ukrep pa velja za nepremičnine, kupljene oz. zgrajene po 1. januarju 2025. Do 11. septembra letos je državna agencija za pravni promet in posredovanje z nepremičninami (APN) prejela skupno 7479 zahtevkov. Obravnavala jih je 6249, odobrila pa 4881.

Skupno so zavrnili 1101 zahtevek, večinoma zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev ali umika zahtevka. Med razlogi so bili previsoka cena ali prevelika površina nepremičnine, kupoprodajne pogodbe, podpisane pred 1. januarjem 2025, starost nad zakonsko določeno mejo, lastništvo druge nepremičnine ali večkratna vložitev zahtevka znotraj istega gospodinjstva, je sporočila agencija.

Od skoraj 37 milijonov evrov odobrenih podpor se jih približno 26,2 milijona evrov nanaša na vračilo DDV, okoli 10,7 milijona evrov pa na vračilo davka na promet nepremičnin. Povprečna pomoč na družino po navedbah agencije znaša 7574 evrov. Največ odobrenih zahtevkov je bilo iz Zagreba, najmanj pa iz liško-senjske županije.

Povprečna starost vlagateljev je bila 32 let, povprečno gospodinjstvo pa je štelo dva člana. Največje je imelo 12 članov. Povprečna površina nepremičnine je znašala 72 kvadratnih metrov. Najmanjša nepremičnina, za katero je bila odobrena podpora, je v primorsko-goranski županiji in meri 14 kvadratnih metrov, največja pa je v istrski županiji in meri 259 kvadratnih metrov.

Povprečna cena nepremičnin na podlagi 4881 odobrenih zahtevkov je znašala 2167 evrov za kvadratni meter. Najvišja zabeležena cena, 5263 evrov za kvadratni meter, se nanaša na nepremičnino v dubrovniško-neretvanski županiji, najnižja, 83 evrov za kvadratni meter, pa na nepremičnino v brodsko-posavski županiji.